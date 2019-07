Charlas y parrilla: así fueron las visitas estelares de los astronautas del Apolo 11 a la Argentina

por Florencia de Sousa

Habían pasado solo 74 días desde la fecha en que los tripunalntes del Apolo XI, Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin, concretaron la hazaña de llegar a la Luna. En octubre de 1969 los dos primeros llegaron a la Argentina en el marco de una gira que se había organizado por diferentes países para hablar de su logro. El tercero tuvo que esperar una década para arribar al país y fanatizarse con la carne.

Poco más de un mes después la cuarentena a la que fueron sometidos -donde fueron visitados y dialogaron a través de una 'pecera' con el entonces presidente estadounidense Richard Nixon- los astronautas fueron enviados a recorrer el mundo. El 2 de octubre de 1969 Armstrong y Collins aterrizaron en el aeroparque metropolitano en Buenos Aires, pero ¿Y Aldrin?. En Perú, escala previa a la llegada de la misión, el segundo hombre que pisó la Luna tuvo que regresar a por un llamado de la base donde prestaba servicios y por ello no llegó al suelo argentino. Debió esperar una década y la invitación de un productor televisivo para poder hacerlo.

Estadía. En los dos días que estuvieron en Buenos Aires Armstrong y Collins descansaron en el hotel Alvear de la Recoleta y, acompañados por el embajador de Estados Unidos en Argentina, David Lodge, fueron recibidos en la Casa Rosada por el presidente de facto Juan Carlos Onganía.

Luego, realizaron una serie de charlas y siguieron su gira con escala en Chile. Poco tiempo después, el Gobierno norteamericano envió a todos los países que habían respaldado la misión Apolo 11 una pequeña muestra del suelo de la Luna, la cual en la Argentina se encuentra expuesta en el Planetario porteño.

Neil Armstrong y Michael Collins junto a Juan Carlos Onganía en la casa de Gobierno, en octubre de 1969. FOTO: Télam



Una particularidad es que para Armstrong esta no era la primera visita al país, sino la segunda, ya que en 1966 -tres años antes de convertirse en el primer hombre en pisar la Luna- viajó para participar de un coloquio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

La revancha de Aldrin. En 1979, con moivo del décimo aniversario de la llegada del hombre a la Luna, Eduardo Metzger, histórico productor de Canal 13 y del programa Mónica Presenta (conducido por Mónica Cahen D'Anvers) se propso un objetivo: que los tres protagonistas de la hazaña, o al menos uno de ellos, viniera a la Argentina. Fue así como se contactó con la NASA y logró que Buzz Aldrin, el segundo hombre en pisar la Luna, visitara el país. En diálogo con PERFIL recordó cómo fue esa 'negociación'.

"Tomé contacto con gente de la NASA unos meses antes de que se cumplieran los 10 años de esa hazaña, para invitar a Armstrong pero me dijeron que él tenía una agenda muy completa en ese momento, al igual que los demás, pero luego se pudo dar lo de Aldrin. Él aceptó venir sin cobar nada, sin exigencia alguna, solo nos hicimos cargo del viaje y su estadía. Vino acompañado por un ingeniero argentino que trabajaba en la NASA, estuvo cuatro días, asistió al programa y fue invitado también por algunos medios gráficos para aparecer en sus revistas. Al tratarlo uno notaba que era una persona simpática, simple y con una inteligencia superior a la media: él fue el cerebro de la misión del Apolo XI. Cuando le pregunté que era lo que más le había impactado de la Luna, me dijo 'no te imaginás cómo se ve el color blanco en la Luna'. Tenía una notable brillantez la Luna y eso fue lo que más le impactó", expresó.

En ese sentido, Metzger recordó: "Me pidió que lo llevara a comer y fuimos a un lugar -que ya no existe más- llamado La Cabaña que quedaba sobre la avenida Entre Ríos y ahí le encantó y confirmó lo que le había dicho el argentino que trabajaba con él en la NASA acerca de la carne: se pidió un T-Bone, un bife alto que se le dice así por la letra T que forma el hueso, y le encantó. Armamos una lista de cosas para que pueda hacer en Buenos Aires y siempre se mostró predispuesto, uno no sentía que estaba frente a alguien que había hecho algo tan grande. El día de la nota de Aldrin con Mónica vinieron al estudio periodistas de todos los otros medios a cubrirlo y algunos pudieron conversar con él en una charla infromal que se dio detrás de cámara".

Contacto con los tres héroes. "También conoci a Neil Armstrong y Michael Collins cuando vinieron en el '69, porque en ese entonces yo trabajaba en el programa Sábados Continuados en Canal 9, y ellos visitaron La Rural en Palermo por una exposición que se hizo ahí de réplicas de elementos que se llevaron a la Luna. Fue caótico ese día porque había mucha gente", señaló el exproductor, quien además desde su visión de hombre de televisión puntualizó: "La llegada del hombre a la Luna fueron las primeras imágenes vía satélite que entraron a la Argentina, no fueron del alunizaje sino que eran algunos momentos del viaje. Los ratings de ese momento fueron tremendos, no había otra cosa que generara tanto interés".