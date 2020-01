Un desconocido la acosó por redes, se metió en su trabajo y le escribió un mensaje que la dejó aterrada

por Florencia de Sousa

Una joven publicó en su cuenta de Twitter el acoso que sufre desde las redes sociales de parte de un hombre que no conoce: el martes 28 de enero, el joven se acercó hasta su lugar de trabajo y le dejó una carta con un pote de helado de regalo. El posteo se viralizó y muchos usuarios le recomendaron que realice una denuncia por el temor que le genera la situación. "Me siento perseguida", aseguró la protagonista de esta historia a PERFIL.

"Que difícil romper el hielo, ¿Cómo estás? Si estás leyendo esto es porque me animé a enviarte esta carta y algún presente que acompañe la situación. Antes que nada, no quiero que pienses que soy un loco acosador. Soy un poco tímido, normal de barrio, al que le pareces muy bella. Me pareciste muy linda desde que te agregué a Instagram, y te fui siguiendo en las historias y las publicaciones. A medida que pasaba el tiempo, cada vez más linda me pareces, mujer sencilla y elegante, de buen gusto, carismática, graciosa, independiente, y poco de sarcasmo en sus palabras. Mirada desafiante que habla por sí sola", comenzó el hombre en su carta.

Gente yo creía que YOU era una serie pero un enfermo entró a mi oficina a dejarme esto en el escritorio cuando yo estaba en una reunión. pic.twitter.com/DFoc2eDmmS — Juanito (@juasvica) January 30, 2020

El joven agregó: "No soy una persona muy 'amiga' de las redes diría, no tengo el mejor perfil de Instragram, ni las mejores fotos. Ni tampoco soy Neruda como escritor. Entonces preferí pasar lo virtual, para poder llegar a lo real. En alguna de tus historias vi donde trabajas, así pude enviarte esta carta". Y prosiguió: "Te he escrito por mensaje directo, pero no sé si los lees. No he tenido respuestas tuyas salvo en una publicación. Solo te quiero pedir dos cosas: que no me bloquees, y que cuando lo sientas me respondas, te voy a dejar mis datos para que sepas que soy un chico de verdad. Estaría bueno que pudiéramos hablar y conocer nuestras historias, si no es así soy un caballero y acepto lo que vos sientas". Debajo del texto dejó sus datos y su teléfono, además de aclararle que vivía en Haedo, en zona oeste del conurbano bonaerense.

Preferí pasar lo virtual, para poder llegar a lo real. En alguna de tus historias vi donde trabajas, así pude enviarte esta carta, dice el texto que dejó el hombre en su escritorio

Ante la repercusión que tomó en redes el posteo donde la joven muestra la misiva y el "obsequio" —recibió más de 60 mi likes y reuiteado casi 7 mil veces—muchos usuarios le recomendaron que realice la denuncia, algo que ella decidió hacer este viernes. "Recién anoche le conté a mis padres todo esto porque no quería preocuparlos de más pero como esto se viralizó tanto y seguro lo ven en algún portal, preferí contarles. Se preocuparon un montón y me dio miedo que este tipo sea un loco malo y tome represalias o algo. Voy a hacer la denuncia hoy", contó a PERFIL Juana, de 24 años.

La mujer relató cómo comenzó el calvario que vive estos días: "El año pasado tenía público el Instagram y no le prestaba mucha atención, después cuando empecé un nuevo trabajo lo mantuve privado, pero se ve que éste hombre ya me quedó siguiendo. Me fijé los primeros mensajes y me habla desde mayo de 2019 con una frecuencia de 1 o 2 días. Yo no los veía, y cuando los vi —como no lo conocía—, no le di importancia. Me mandó un mensaje que decía que no me iba a hablar ni molestar más, y después me siguió hablando".

"Nunca me imaginé que se me iba a aparecer en el trabajo. Muchos usuarios contestaron a mi posteo diciendo que yo publico donde trabajo y eso no es así. Se me ocurre que o pudo haber visto una foto de diciembre de la fiesta de fin de año del laburo donde aparece un logo de la empresa, o bien sacó la información de mi perfil de LinkedIn, el cual actualicé el viernes 24, es decir, 4 días antes que se aparezca en mi trabajo", añadió.

"Gente yo creía que YOU era una serie pero un enfermo entró a mi oficina a dejarme esto en el escritorio cuando yo estaba en una reunión", fue el texto con el que Juana realizó el posteo con las imágenes de la carta y el helado, en alusión a la popular serie de Netflix que cuenta la historia de un joven obsesivo utiliza la híperconectividad que ofrece la tecnología para hacer que la mujer de sus sueños se enamore de él. Con Internet y las redes sociales como sus herramientas, consigue reunir detalles íntimos para acercarse a ella y de forma estratégica y silenciosa, se deshace de todos los obstáculos que se crucen en su camino.

El comentario con el que la joven compartió su historia. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo cree que el hombre logró entrar al edificio donde trabaja? "El edificio es público, vos decís que vas a la empresa donde yo trabajo y subís el ascensor", explicó la joven a este medio. "No sé cómo averiguó el piso porque hablamos con el portero y nunca preguntó donde estaba mi oficina. Después por las cámaras vimos que se ve la sombra detrás de una puerta de vidrio esmerilado, que del otro lado apenas entrás está mi escritorio, pero nunca tocó el timbre", agregó.

En ese momento parte del personal de la oficina estaba en la hora de almuerzo y el resto en una reunión: " Esa parte estaba vacía y entró un chico de mantenimiento justo y este hombre le preguntó dónde era mi escritorio y lo dejó pasar; como lo vio con un casco en la mano y una bolsa de heladería, pensó que era un delivery, porque siempre pedimos comida acá y eran las dos de la tarde. Por las cámaras vimos después que se quedó 10 minutos reloj clavado ahí mirando mi escritorio viendo mis cosas y cuando el chico de mantenimiento se ve que le dio miedo quedarse adentro, dejó la bolsa y se fue".

El personaje de You, Joe Goldberg. La serie cuenta la obsesión de un hombre con una joven. Foto: Netflix

Cuando Juana volvió a su escritorio, encontró una bolsa con una carta adentro: "Cuando la veo en mi escritorio pensé que alguien se la había olvidado, y después la abro y veo que había un sobre que decía 'Para Juana', y me pareció rara la letra porque no conozco a nadie con esa letra. Leí la carta y lo primero que hice fue empezar a preguntar adentro porque pensé que era alguien interno el que lo dejó, pero después vimos las cámaras, donde se lo ve de frente y de perfil, nos dimos cuenta que no", recordó

La verdad no sé que es capaz de hacer y me dio miedo por eso voy a hacer la denuncia.

"Apenas pasó esto lo bloqueé, pero tengo miedo. Tantas veces me dijo que no me iba a molestar más y al otro día me volvía a hablar, tiene un problema obsesivo. La verdad no sé que es capaz de hacer y me dio miedo por eso voy a hacer la denuncia. Tengo el nombre y apellido que me dejó en la carta. Cuando les conté a mis amigos y conocidos, algunos me dijeron que le hable bien, explicarle que tengo novio, otros me dijeron que denuncie, todos diferentes cosas. Yo opté por no hablarle porque creí que le daba pie para algo", señaló.

Se refiere a esto cuando dice que no le contesto pic.twitter.com/M8XOk8wPcp — Juanito (@juasvica) January 30, 2020

"Cuando veo todos los comentarios en algunos me decía que me quería sacar la ropa, que si me veía en la calle me tackleaba, que estaba enamorado de mi. Pasó de lo virtual a presentarse en mi trabajo, me da miedo. Ahora cuando estoy en el transporte público estoy perseguida porque no sé si se me puede aparecer. La denuncia es a modo de cuidarme y que no quede solo en Twitter por lo menos para quedarme tranquila.

Repercusión en redes. "Me llamó muchísimo la repercusión del posteo. Lo puse más que nada porque me extrañó y sorprendió. Nunca pensé que se iba a viralizar tanto y ahí tomé dimensión de lo que era y me dio miedo, más aún leyendo los comentarios donde te dicen que 'tenés que tener cuidado, que este tipo de gente es obsesiva', empezás a paranoiquear. Ahí tome conciencia. En ninguno de los comentarios que me hicieron aparece alguien que lo conozca ni que este mismo hombre haya hecho lo mismo con otra chica por suerte", concluyó Juana.

