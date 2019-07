"Comprador y simpático": una madre cuenta cómo era el preceptor denunciado por hostigar a alumnas

por Ayelén Bonino

Facundo Fameli, el preceptor que fue denunciado por hostigar y acosar a alumnas de la Escuela de Comercio Nº 21 Capitán de Navío Hipólito Bouchard de la Ciudad de Buenos Aires, sigue generando polémica. Luego de ser apartado de su cargo, el joven fue desafectado del plantel de hockey sobre patines de Vélez, donde participaba, mientras es investigado por la Justicia. El caso estalló cuando se difundieron en redes sociales los mensajes de texto y audios en los que el auxiliar invitaba a salir a alumnas menores de edad.

Alejandra es mamá de dos estudiantes de la escuela: Tiziana, de 15, y Luca, de 14. Fue la primera madre en ver los mensajes y audios que mandaba el preceptor a las alumnas. "Estaba cocinando en casa cuando llega Tiziana. Ella me comenta lo que estaba pasando con Facundo desde principio de año, y Luca nos dice que nos tenía que contar algo porque ahora se había metido con una compañerita de 13 años. Le digo '¿Cómo que se metió con una compañerita?' Y me mostró los mensajes. La hermana le pidió las capturas de pantalla y le dijo que se quede tranquilo, que iba a convocar a una reunión del Centro de Estudiantes. Cuando me hace escuchar los audios quedé en estado de shock y pensé 'Qué le pasa a este tipo por la cabeza'", relata a PERFIL.

Alejandra lo recuerda como "amable, comprador y simpático". "No lo podía creer porque él siempre había sido tan amable conmigo, comprador, simpático y atento. Me quedé sin palabras y les pregunté a Tizi si a ella le había mandado algo y también le pregunté a Luca", explica. Y recuerda que una vez, ante la citación para registrar su firma, el preceptor faltó. "Yo me indigné y les dije a las auxiliares '¿Cómo puede ser que falta tanto?' y me hicieron el gesto de los dedos en el hombro, como que tenía protección y acomodo dentro del colegio", explica. Asegura que "de 30 días del mes, trabajaba 20".

Según pudo saber este medio, el joven era preceptor desde 2012 en el establecimiento, ubicado en el barrio porteño de Flores, al límite con Caballito. Estudiantes de la escuela afirman que es hijo de una ex directora del colegio, aunque desde Ministerio de Educación informaron que obtuvo su cargo cumpliendo con todos los requisitos.

Con el paso de los días, los casos de chicas que contaron situaciones similares se multiplicaron. A las decenas de testimonios, también se habrían sumado exalumnas y jóvenes que hasta el momento preferirían permanecer en el anonimato y no tomar acciones legales. Ante la consulta de PERFIL, fuentes del Ministerio Público Tutelar (MPT) porteño aseguraron que sólo dos adolescentes se presentaron en la Justicia y fueron citadas para dar su testimonio en cámara gesell.

El caso. La semana pasada tres chicas denunciaron al preceptor por el envío de mensajes de texto y audios en los que invitaba a salir a alumnas menores de edad. El hombre fue separado del cargo y las autoridades del colegio fueron sumariadas ante la presunta falta de reacción. La primera advertencia de las menores tuvo lugar el viernes 28 de junio cuando se acercaron a la dirección de la institución para hablaron la directora, quien en ese momento se encontraba de licencia. Habrían hablado con una preceptora y le mostraron los mensajes que les enviaba el adulto.

"A ver, la verdad que hablar por mensajito a mí no me gusta; si te hablo, te hablo personalmente, y ahí sí si te parece que soy un pelotudo o lo que sea, ahí si te lo banco. Por mensaje es hablar por hablar, es al pedo, por eso te digo, si me dieras una sola chance para salir con vos o para verte cambiaría todo... y hasta te aclaro esto también, podemos dormir juntos una noche en una misma cama y no te toco un pelo, tranquilamente", fue uno de los audios que dio a conocer una de las alumnas del colegio en las redes. "Pero qué vueltera, increíble, si te relajaras un poco... es mi sensación o te gusta juguetear o histeriquear un poquito? Sos muy vueltera, pero muy vueltera, loco, increíble, si te relajaras un poquito ... ¿no hay ni mínima de chances que me dejes buscarte mañana y vayamos juntos al colegio?", dice otro de los mensajes.

Facundo Fameli es preceptor del Comercial 21 en CABA, invita a merendar, dormir y ratearse del colegio a menores de 1ero y 4to año. Es sumamente peligroso que un chabón así trabaje con menores, obviamente las autoridades no hacen nada. pic.twitter.com/s6nmEwJ3i1 — ☽ ro (@rainbowinsunset) July 1, 2019

Ante esto, el Ministerio Público Tutelar (MPT) de CABA realizó una denuncia al Ministerio Público Fiscal. "Desde el ministerio somos representantes con los padres en la causa judicial. Ellas están como pueden. Son víctimas de un señor que las hostigaba. Por suerte, están dispuestas a avanzar con la denuncia para que se investigue", detalló a PERFIL Yael Bendel, titular del MPT. La denuncia fue recibida por la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 30, a cargo de Celsa Ramírez. Mientras tanto, se apartó al acusado de su cargo, y la directora del colegio y la preceptora que habló con las alumnas quedaron bajo sumario por no haber actuado con inmediatez.

