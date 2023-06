Un podcast de Estados Unidos levantó la polémica luego de que su conductor dijera que Argentina funcionó como un "refugio activo nazi" durante la Segunda Guerra Mundial. En el extracto que se viralizó, afirma que los ciudadanos argentinos hablan alemán y tienen fotos de los soldados de la SS en sus casas.

"¿Prestaste atención a los otros lugares donde los nazis fueron cuando escaparon de Alemania? Argentina en particular. ¿Alguna vez has visto algo de eso?", comenzó cuestionando el humorista y presentador Joe Rogan en su podcast The Joe Rogan Experience.

Para argumentar su teoría, Rogan señaló que "hay ciudades alemanas enteras en Argentina" y que en el país se "hace el Oktoberfest", en referencia a la localidad cordobesa de Villa General Belgrano y a la Fiesta de la Cerveza que tiene lugar en octubre en el mismo lugar.

"Ellos visten Lederhosen y beben en Steins", agregó luego el norteamericano en relación a una vestimenta tradicional de Alemania y a los populares vasos de cerveza alemanes, que se usan durante la festividad a la que hizo alusión.

Acto seguido, mientras dialogaba con la periodista Annie Jacobsen, el conductor del podcast aseguró que uno de sus amigos, Tim Kennedy, visitó el país y luego le comentó que en Argentina las personas tenían fotos de soldados nazis en sus casas.

Nazis en el mar argentino: confirmaron que el submarino hundido en Quequén fue parte de la armada alemana

"Es loco, hablan alemán. ¿Qué carajo es esto?", reprochó Rogan y, con un gesto exagerado de sorpresa, añadió sobre la visita de su allegado: "Él estaba entrevistando a la gente y tenían fotos de soldados de la SS en sus paredes. Y hablaban de cómo sus abuelos eran héroes. Son descendientes de los nazis que escaparon".

El podcast donde se presentó la particular teoría es conducido por un reconocido comediante y presentador estadounidense y fue lanzado el 24 de diciembre de 2009. Con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas más escuchados y ha contado con invitados de la talla de Elon Musk y Mike Tyson, entre otros.

Hallan un submarino alemán hundido en Argentina

Hace poco menos de un año, se hallaron restos de un naufragio en las costas de Quequén, en Necochea. Posteriormente, expertos pudieron confirmar que se trataba de un submarino de la Alemania nazi.

Dichos restos fueron hallados a 4,2 kilómetros de las costas, a unos 28 metros de profundidad y los investigadores sugirieron que la nave podría haber sido usada por jerarcas nazis para arribar a Sudamérica en secreto luego de perder la Segunda Guerra Mundial.

Según explicaron en su momento los ingenieros navales Juan Martin Canevaro y Andrés Miguel Cuidet, las características del naufragio coinciden con el tipo de embarcaciones que utilizaba la Alemania nazi en aquella época, en concreto, los restos son compatibles con los modelos de submarinos de fabricación alemana U-530 y U-997.

"Después de una investigación, expertos navales han determinado que los restos son compatibles con los de un submarino y no con los de un barco convencional", anunció al respecto Carlos Palotta, colaborador dela organización Eslabón Perdido.

