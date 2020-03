Estos son todos los eventos que fueron cancelados en Buenos Aires por el coronavirus

View this post on Instagram

Ante la imposibilidad de asegurar la presencia de nuestros invitados internacionales y con la premisa de continuar siendo uno de los puntos de encuentro más importantes entre los distintos actores de la gastronomía latinoamericana optamos por posponer la edición 2020 de la feria Masticar, a realizarse entre el 2 y el 5 de abril, para la segunda mitad del año. Gracias por su comprensión. Próximamente más información.