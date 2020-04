El Papa Francisco envió una carta en apoyo a la campaña solidaria #SeamosUno

El Papa Francisco mostró su compromiso y agradecimiento personal por el proyecto #SeamosUno, que reparte alimentos y productos de higiene en el AMBA. El sumo Pontífice envió una carta escrita a mano al sacerdote Rafael Velasco, uno de los impulsores de la campaña solidaria.

Jorge Bergoglio se refirió a la iniciativa como de suma importancia “para el momento presente y también para sostener las medidas del ‘después’". "Estoy contento con lo que han organizado. Iniciativas como éstas son las que se necesitan en todas partes", le escribió Francisco al Provincial de la Compañía de Jesús.

Velasco, inició una cadena de cartas a sus colegas de otras instituciones y religiones para que esta nota del Papa sea el punta pie de una cadena motivando a la acción de todos los actores religiosos y la sociedad en general en pos de la solidaridad hacia los más necesitados en este momento muy especial de las pascuas judías y católicas.

#SeamosUno ya finalizó el armado y comenzó la entrega de las primeras 100.000 cajas con alimentos no perecederos y productos de higiene y limpieza, gracias al aporte de las donaciones de empresas e individuos para ayudar a quienes más lo necesitan en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.

Por su lado, Rafael Velasco sostuvo que “iniciativas como estas son las que se necesitan cuando muchos hermanos y hermanas argentinos sufren porque la comida ya no alcanza y la impotencia y el llanto golpean a sus puertas”. Para este sacerdote jesuita de Compañía de Jesús, #SeamosUno “quiere ser una inspiración, un símbolo de lo que podemos cuando personas de diferentes credos y procedencias, nos decidimos a dejar de lado lo que nos separa y ponemos el corazón y las manos en acción por lo que nos une: el deseo de un país más justo y solidario”.

Iglesias evangélicas, AMIA y diversas organizaciones se unieron para repartir cajas con alimentos

Al momento de la confección de la primera caja el cura Rodrigo Zarazaga en presencia de los trabajadores voluntarios, empresarios y líderes de todos los credos realizó una bendición: “Es significativo que estas primeras cajas salgan justo hoy que comienza la Semana Santa, porque en esta iniciativa convocan y acompañan no solo los jesuitas, el CIAS y Caritas sino también los pastores evangelistas y la comunidad judía. Es un tiempo para los cristianos y los judíos en el que recordamos el sufrimiento; los judíos el sufrimiento de atravesar el desierto por 40 años, los cristianos el sufrimiento de Jesús en la Pasión y en la Cruz. Y después de ese sufrimiento, los judíos al final llegan a la tierra prometida y nosotros a la resurrección de Jesús, a la vida".

"Ustedes son todos laburantes, ustedes han pasado seguramente por sufrimientos, en sus barrios ven gente que sale y no consigue trabajo, que a la noche no tiene para darle de comer a sus hijos. La conocen, no se las tengo que contar yo", dijo.

En esa línea, concluyó: "Que el Señor los bendiga a ustedes que están armando estas cajas, bendiga a todos los trabajadores, a los choferes, a quienes trabajan en logística, consiguiendo las donaciones, en comunicación, en legales y auditoría, a todos los que forman parte de este Proyecto, para que todos llevemos un poco de vida a quienes están sufriendo más, para que entendamos que no hay Argentina buena si no es buena para todos y no hay Argentina sana sino es sana para todos".

Rodrigo Zarazaga: "Si el Conurbano explota, nos lleva puestos a todos"

La iniciativa #Seamosuno reúne aportes de dinero y de alimentos no perecederos y de productos de higiene de muchas empresas argentinas así como también de individuos que están colaborando activamente a través de la página web www.seamosuno.com.ar. El dinero recaudado es destinado en su totalidad a la confección de cajas para ser entregadas a 4 millones de personas en los barrios más vulnerables del Conurbano Bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires de forma urgente.

#SeamosUno es una iniciativa impulsada por CIAS (Centro de Investigación y Acción Social) como CARITAS, Banco de Alimentos, ACIERA (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina), Compañía de Jesús, el Consejo de Pastores de CABA como la AMIA. Cuentan con el aporte de grandes y pequeñas empresas, emprendedores, ONGs e individuos que aportan su tiempo y recursos para lograr alcanzar el objetivo de un millón de cajas. Todas las acciones se realizan en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, aclararon que #SeamosUno cuenta con un control exhaustivo de los procesos de recaudación, adquisición de productos, control de las cajas alimentarias y entrega de las mismas y es auditado por Deloitte, E&Y, KPMG y PWC; compañías de renombre que aseguran la transparencia del proceso y que forman parte de la iniciativa.

La carta del Papa Francisco a #SeamosUno.

TRANSCRIPCIÓN DE LA CARTA DEL PAPA FRANCISCO:

2-4-2020

R.P Rafael Velasco

Buenos Aires

Querido hermano,

Me ha llegado información sobre el emprendimiento “Seamos Uno” del cual forma parte la Provincia Argentina de la Compañía de Jesús.

Estoy contento con lo que han organizado. Iniciativas como éstas son las que se necesitan en todas partes, para el momento presente y también para sostener las medidas del “después”.

Gracias por el testimonio. Me hace bien.

Rezo por vos. Por favor no te olvides de hacerlo por mí.

Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide.

Fraternalmente,

Francisco