Video | Coronavirus: el insólito cruce de un surfer con periodistas por la cuarentena

Los controles en las rutas y calles de todo el país se siguen fortaleciendo para que las personas respeten la cuarentena obligatoria. En uno de esos puestos de vigilancia en la autopista Panamericana, un joven con tablas de surf sobre el techo de su camioneta fue parado y tuvo un insólito cruce con los periodistas que estaban en el lugar.

Según su relato, el surfer venía de pasar sus vacaciones en Brasil, donde se había ido antes del inicio del decreto de Alberto Fernández sobre el aislamiento obligatorio y el cierre de las fronteras. Finalmente, el joven pudo regresar a la Argentina, pero tuvo que pasar por varios controles, en uno de ellos, terminó discutiendo con los movileros que estaban en el lugar.

El hombre estaba visiblemente molesto, luego de un día de viaje en su vehículo desde Brasil, y arrancó la discusión con los periodistas porque no respetaban la distancia de al menos un metro que deben tener las personas entre sí. "Acá estamos en cuarentena todos, muchachos. Ustedes están hablando a medio metro. El muchacho tiene barbijo, ustedes ninguno tiene", inició.

"Vengo de vacaciones querida, ¿vos dónde te vas de vacaciones? ¿a Miami? Yo no me puedo ir a Miami, me tengo que agarrar el auto e irme de vacaciones acá a Brasil. Yo me fui el 8 de marzo de vacaciones", expresó.

Luego, retomó la tranquilidad y explicó los procedimientos que hizo para entrar al país: "Para entrar a Argentina, llené un formulario, me tomaron la fiebre y nada más que eso. Todo el tiempo me pararon, me preguntaron de dónde venía, me decían que les muestre la declaración jurada".

Sin embargo, nuevamente les volvió a recriminar a los periodistas por estar demasiado cerca: "Ahora chicos, para mí no están cumpliendo una mierda porque están todos juntos".

En ese momento, recibió la respuesta de un movilero del canal 9: "El que no está cumpliendo es usted". "Sí, yo estoy cumpliendo querido, me estoy yendo a hacer la cuarentena. ¿Y vos, cuarentena acá? ¿Qué cuarentena estás haciendo? ¿De dónde sos vos? ¿De el 9?", contraatacó.

Suman controles en rutas para evitar que la gente viaje por el fin de semana largo

"Qué tiene que ver, nosotros estamos exceptuados señor", señaló el periodista y el hombre contestó: "¿Exceptuados? Pero vos me podés contagiar, me estás hablando y me estás tirando saliva ahora".

"Nosotros estamos poniendo en riesgo la salud de nuestra familia por gente irresponsable como usted", sentenció el movilero. "Ah mirá, no me toqués por favor, están muy cerca ustedes, están muy cerca mío", dijo el surfer.

Inmediatamente, llamó a la Policía para que disperse a los periodistas: "Jefe, lo pueden alejar porque están uno al lado del otro, acá cuarentena no hay nada. Ustedes no tienen ni idea de lo que es estar en cuarentena, están uno al lado del otro".

Vale recordar que los periodistas están dentro de las 24 excepciones que dictó el Gobierno que no están obligados a realizar la cuarentena.

ED CP