"Tenemos que hacer el contagio lo más lento posible", dijo Alberto Fernández

"Hola, vos haces mucho que no me ves, pero yo te veo todos los domingos", arrancó diciendo el presidente Alberto Fernández en su aparición de este domingo 22 de marzo en "La Peña de Morfi", el ciclo de Gerardo Rozin en Telefe. "Todos tenemos que cuidarnos, el contagio de coronovirus va a ocurrir en la Argentina, lo que tenemos que conseguir con la cuarentena es achatar la curva haciendo el contagio más lento, si se hace más lento, tenemos los recursos para atender mejor a la gente", dijo el Mandatario, admitiendo que "los contagios van a llegar, sabemos que van a llegar, pero queremos que cuando lleguen, nos encuentren lo mejor preparados posibles".

"La respuesta de los médicos es maravillosa, solo tengo gratitud hacia ellos, sabemos el esfuerzo que están haciendo", dijo el Mandatario. "Estamos haciendo todos los esfuerzos para cuidarlos, eso es central, pero me preocupa mucho la incomprensión de la gente, me preocupa el idiota que circula con fiebre y no se da cuenta como puede afectar a todos, como puede afectar al de al lado... Ese me preocupa, por suerte con los los menos", agregó Fernández, señalando que "agradecía a los millones de argentinos que se quedan en sus casas y cumplen con la cuarentena".

"Esto no es la pelea de un Presidente, es la pelea de una sociedad, necesito la ayuda de cada argentine, porque estoy peleando por las vidas", agregó el Presidente en referencia a la lucha contra el coronavirus. Fernández dijo que desde el Gobierno hicieron hasta ahora pudieron "tomar las medidas a tiempo" y estimó que la cuarentena es "prácticamente plena", en la entrevista con Telefé.

"A partir de mañana vamos a ocuparnos del monotributista, del taxista, de los que tienen un plan, del jornalero, estoy previendo todos esos casos, me preocupan muchísimo. A todos ellos que sepan que vamos a atenderlos", aseguró el Mandatario, adelantando medidas puntuales para numerosos sectores que viven del "día a día". "Hay muchos sectores que, cuidándose, pueden trabajar", sostuvo.

"Hemos citado a todos los intendentes para ver exactamente qué es lo que necesitamos desplegar para que todo sea atendido", indicó el jefe de Estado, y sostuvo que Ciudad y la Provincia "se concentra el 70 por ciento del problema". Y reclamó especialmente un protagonismo cada vez mayor que el Ejército en la coyuntura, señalando "necesito también que el Ejército se involucre activamente, y se va a involucrar".

Cuando le preguntaron por el estado de sitio, el Presidente aventó esa posibilidad, señalando que "si se llegara a eso, hablaría muy mal de la sociedad argentina. Los instrumentos ya están, las fuerzas de seguridad tienen que hacer lo suyo, el Poder Judicial tiene que hacer lo suyo, y yo tengo que dedicarme a cuidar la salud de los argentinos. Si todos hacen lo que corresponde, no hace falta llegar a un estado de sitio". antes de despedirse en medio de un aplauso general.

HB