Crimen de María Marta García Belsunce: el juicio sigue y acumula acusaciones contra Molina Pico y Nicolás Pachelo

En una nueva jornada de audiencias, siguió el juicio por la muerte de María Mata García Belsunce. Este miércoles declaró una de las mejores amigas de la víctima, Nora "Pichi" Burgues de Taylor, que también puso la mira en el acusado Nicolás Pachelo.

Taylor dijo que María Marta le tenía miedo a su vecino Pachelo. Además, contó que una vez ella se lo cruzó al salir de la fiscalía y que éste le hizo un gesto amenazante, un gesto como de dispararle con los dedos.

Nicolás Pachelo

Por otro lado señaló: "Se comentaba que el perro estuvo unos días en el lavadero de Pachelo pero María Marta no quería decir nada". Este fue uno de los rumores de un supuesto robo del perro de María Marta por parte de Pachelo.

La mujer explicó que después supieron que el perro estuvo "en una guardería y lo había dejado Pachelo" y que luego una familia lo adoptó y "nunca más apareció". Igualmente, Taylor aclaró que no conocía personalmente a Pachelo pero sabía que "era una persona bastante cuestionada".

"Nicolás era un chico conflictivo. Hubo robos en Carmel, como de una computadora y palos de golf. La computadora salió en un auto de un jardinero que Pachelo le había dado en forma de pago", comentó.

Acusaciones contra Molina Pico

El fiscal Diego Molina Pico

El nombre del fiscal de la primera investigación Diego Molina Pico apareció en la declaración de Taylor. "Tuvimos la desgracia de tenerlo como fiscal. Es un soberbio. A mí me embaucó ese fiscal porque me imputó por cosas que yo no hice", dijo en el tercer juicio por la muerte de María Marta.

"Pichi" Taylor fue una de las primeras acusadas de "encubrimiento" por Molina Pico al inicio de la instrucción, aunque luego terminó sobreseída. En otro momento, se le quebró la voz cuando seguía con las críticas: "Fue terrible lo que hemos vivido, el daño que nos hizo, sacarme esposada, el pánico de mis hijos que no podían salir, las amenazas. ¿Por qué tuve que vivir todo eso?".

La primera testigo de la jornada fue Ema Benítez, la empleada que trabajaba en la casa del matrimonio Carrascosa-García Belsunce, quien relató las tareas de limpieza que hizo en el cuarto y en el baño luego de la muerte de la socióloga.

