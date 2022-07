Crimen de García Belsunce: revelaciones, confesiones y acusaciones del juicio, día por día

Transcurridos 20 años del asesinato de María Marta García Belsunce, cuyo cadáver fue encontrado en octubre de 2002 en la bañera de su casa del country "El Carmel" (Pilar), tuvieron lugar a partir del 13 de julio las primeras audiencias del tercer juicio tendiente a esclarecer un femicidio de gran repercusión pública.

La ronda de testigos compromete cada vez más la situación de Nicolás Pachelo, quien llegó al juicio acusado junto con los entonces vigiladores Norberto Glennon y José Ramón Alejandro Ortiz por "robo agravado por el uso de arma en concurso real con homicidio criminis causa agravado".

El cadáver de la socióloga fue encontrado 20 años atrás en la bañera de su country, con cinco balazos en la cabeza, más un sexto que le rozó el cuero cabelludo.

A continuación, las novedades del tercer juicio día por día

26 de julio: El testigo Mariano Maggi declaró que fue amenazado por el acusado Nicolás Pachelo, quien en ese momento se habría adjudicado la muerte de su propio padre. Dueño de una concesionaria en Pilar, en 2000 le vendió una camioneta Gran Cherokee a Pachelo a cambio de lo cual éste le dio una seña de 200 dólares y cuatro cheques. El empresario, ex corredor de Turismo Carretera, conocía tanto al acusado como a su padre, con quienes compartía un grupo de amigos.

25 de julio: El viudo Carlos Carrascosa denunció penalmente al fiscal Diego Molina Pico por el encubrimiento en el asesinato de su esposa María Marta y permitir la impunidad de Nicolás Pachelo.

20 de julio: "Me meten en ese quilombo con esa vieja conchuda que ni la conocía", se escuchó de boca de Nicolás Pachelo sobre María Marta, a partir de la reproducción de una escucha telefónica develada en el juicio.

19 de julio: "Un compañero me dijo que tenía que vigilarlo porque era un chorro de guante blanco, que cuando se iba la gente entraba a robar", declaró el empleado de seguridad Carlos Alberto Villalba durante la instrucción de la causa.

La sospecha de un asesinato ejecutado desde el entorno familiar "se fue descartando a poco de transitar porque apareció en escena Nicolás Pachelo", explicó Alejandro Elorz, ex comisario que participó en las primeras diligencias realizadas en la casa de la víctima.

"Empieza a surgir que Pachelo había tenido un antecedente como autor de robo de una mascota de María Marta García Belsunce, y que hubo llamados hacia ella extorsivos para recuperarla a cambio de una suma de dinero", relató Elorz.

María Marta García Belsunce

18 de julio: "Nicolás Pachelo es una persona capaz de cualquier cosa", aportó María José Díaz Herrera, amiga de la víctima, quien agregó asimismo que le tiene "miedo" al acusado.

En el transcurso de dicha jornada se sumó el testimonio de Ángel Becerra, número dos de la DDI de Pilar en 2002, quien reforzó la hipótesis de que el asesino de María Marta García Belsunce "fue Nicolás Pachelo". También rememoró la serie de robos en el country "El Carmel" que le adjudicaban al acusado, incluida la sustracción de una mascota de María Marta, "ante lo cual ella lo reconoce a él en una llamada telefónica extorsiva para recuperarlo", señaló Becerra.

El mismo testigo aseguró que la víctima "intentó correr" hacia una ventana pegada a la bañera del baño con el objeto de "escaparse o salvarse del asesino", detalló.

16 de julio: "Soy el chivo expiatorio perfecto, no maté a María Marta", se defendió Nicolás Pachelo tras la primera semana del tercer juicio. "Soy lo que soy, no lo que quieren que sea. No maté a María Marta. Nunca conocí a María Marta. No tenía problemas con ella. No hay pruebas en mi contra. No sé quién la mató", expresó el acusado en diálogo con varios medios.

15 de julio: durante esta segunda audiencia se reeditó el fallo que en 2016 dispuso la absolución del viudo Carlos Carrascosa, quien con anterioridad había sido condenado a prisión perpetua por homicidio.

13 de julio. "Es un psicópata, narcisista y ludópata empedernido", expresó el fiscal Patricio Ferrari mientras dirigía su mirada a Nicolás Pachelo. "Es capaz de matar y mucho más", completó al describir el perfil del acusado. La fiscalía argumentó que Pachelo "es un criminal de raza vinculado al mundo del delito desde la adolescencia" y que fue "el asesino de María Marta".

"Pachelo mató a María Marta", expuso el abogado de Carlos Carrascosa, Gustavo Hechem, en el transcurso de la primera audiencia del tercer juicio.

"Se probará que Pachelo era usuario de arma de fuego de igual característica utilizada en el crimen de Belsunce sumado a que él robo varias viviendas lindantes a la casa de ella el mismo en el que fue asesinada, y en el horario en que ocurrió el caso de María Marta", leyó el fiscal Patricio Ferrari en el marco de la primera audiencia correspondiente al tercer juicio en los tribunales de San Isidro.

Durante la sesión, la fiscalía pidió por la incorporación de la perspectiva de género.

Por otra parte, el fiscal Ferrari leyó la acusación contra Nicolás Pachelo, ex vecino de la víctima, y sostuvo que él la mató cuando María Marta lo sorprendió robando y porque "la odiaba", ya que ella había solicitado que sea expulsado del country El Carmel, recordó el letrado.

CA / ED