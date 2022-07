García Belsunce | las pruebas contra Pachelo: el perro Tom, un revólver y 4 casas robadas

El tercer juicio oral que busca esclarecer el crimen de María Marta García Belsunce, asesinada en su casa del country El Carmel de Pilar hace casi 20 años, ya pasó por sus primeras ocho audiencias. Además de las declaraciones de los testigos y del principal acusado, Nicolás Pachelo, los fiscales presentaron recientemente una serie de pruebas que le adjudicarían al ex vecino del barrio privado la autoría del hecho.

En la apertura del juicio contra Pachelo y los ex vigiladores Norberto Glennon y José Ortiz, el fiscal Patricio Ferrari, acompañado de los dres. Cosme Iribarren y Federico González, seis lineamientos que apuntan a probar la hipótesis de que el principal acusado había robado otras casas del country -por lo que cumple prisión preventiva desde 2018-.

Sobre esta cuestión, los funcionarios judiciales mostraron este jueves un video que hace foco en el perímetro de las viviendas asaltadas que rodeaban la de la víctima. Además, comentaron que se probará que Pachelo "sustrajo al perro Tom", la mascota del matrimonio de García Belsunce y Carlos Carrascosa por la que pidieron un rescate, y que tenía un arma de fuego con las mismas características que se usó para matar a la socióloga, entre otras evidencias.

Las cuatro casas robadas en El Carmel

"En línea con la cantidad de disparos que deliberadamente Nicolás Pachelo efectuó en la cabeza de la víctima, son sólo seis las razones que sintéticamente la acusación va a esbozar a esta altura para demostrar la plataforma fáctica",​ había manifestado el fiscal Ferrari en el inicio del juicio.

Captura del video presentado por la Fiscalía.

En ese sentido, sostuvo que el acusado de 46 años *asaltó prácticamente todas las casas que rodeaban perimetralmente a la casa de la víctima", antes de que ocurriera el asesinato de María Marta, el 27 de octubre de 2002. Ahora, se enseñó una grabación que ilustra este punto.

Y detalló que los episodios tuvieron lugar "particularmente los días domingos entre las 18 y las 20". "Esa era su zona de confort criminal", agregó. También afirmaron que Pachelo está actualmente detenido por robar objetos pequeños que tuvieran un alto valor de reventa.

"El incidente Tom", el perro que le robaron a María Marta

*Meses antes de la muerte de María Marta García Belsunce, le sustrajo a ella su mascota, su perro Tom", comentó el fiscal durante la presentación ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro, que juzga al ex vecino de la mujer asesinada por "robo y homicidio agravado".

Así, definió al can como "el hijo que con Carlos Carrascosa no habían podido tener" y expresó que Pachelo "odiaba a María Marta". La situación de Tom, un labrador negro que tenía una pata herida, fue mencionada en reiteradas oportunidades por los testigos.

García Belsunce | Pachelo chicaneó a la familia: "Cuando mi papá murió llamamos a la policía, no escondimos el arma"

“Uno de mis ayudantes no lo vio, mandó la máquina y le agarró la pata. Después me dijeron que ese perro se extravió y no apareció más, me dijeron que habían pedido un rescate", comentó un jardinero que trabajaba en la casa del matrimonio. Según declaró Nora "Pichi" Burgues de Taylor, amiga de María Marta, el animal "no salía del jardín de la casa".

Nicolás Pachelo durante una de las audiencias del juicio.

Además, el dueño de un criadero de perros Rottweiler de Pilar, Miguel Cometto, afirmó bajo juramento que Pachelo le compró dos Rottweiler y también le llevó “un perro labrador negro” con una lastimadura en una de sus patas. “Estaba muy bien cuidado. Me lo dejó por 15 días. Me dijo que era de su hermano que tenía que viajar a Estados Unidos. "Pasó un mes y no venía, fui a la tosquera, pero él no estaba y decidí regalarlo a una pareja meses después", añadió Cometto.

Acorde a lo trascendido, el acusado supuestamente le habría pedido cinco mil dólares a la pareja para recuperar a su mascota, para lo que realizaba a través de llamados a su teléfono fijo. Esto fue rechazado por el propio Pachelo, que sostuvo que Cometto "mintió" o "está confundido" porque él le llevó un Rottwailer y no un labrador.

El arma de Pachelo

El doctor Ferrari dijo a los magistrados que el imputado "era un usuario irregular de un arma de fuego". Se trata de un revólver calibre .32 largo, que nunca apareció, y tiene idénticas características a la usada para cometer el crimen. El fiscal precisó que la misma tiene un "funcionamiento particular".

Carlos Carrascosa y María Marta García Belsunce.

El fiscal prometió pruebas. Por su parte, Roberto Ribas, el abogado del acusado, le respondió que Pachelo “nunca tuvo un revólver”.

La rareza del caso radicó en que, inicialmente, se creyó que la muerte de María Marta había sido causada por un accidente doméstico, pero un mes y medio más tarde se descubrió que había sido asesinada de seis disparos en la cabeza. Los forenses vieron una sola herida, con hundimiento y fractura de cráneo, pero al abrirlo descubrieron dentro cinco proyectiles.

El resto de las pruebas

Desde la Fiscalía también consideraron que “Pachelo armó una coartada, la inició en el momento de la comisión del crimen, cuando nadie conocía que era un hecho violento y se suponía que había sido un hecho doméstico”.

Sobre esto, el acusado siempre indicó que en el momento que el crimen ocurrió pasó a buscar a su madre en Recoleta y fueron juntos al Paseo Alcorta a comprar un juguete para su hijo. Para sustentar esta versión, presentó el ticket de una juguetería donde figura el horario (19.40).

Crimen de María Marta García Belsunce: el juicio sigue y acumula acusaciones contra Molina Pico y Nicolás Pachelo

"Se va a demostrar de manera incontrovertible que Pachelo fue la última persona que vio con vida a María Marta García Belsunce a escasos metros del lugar del hecho", agregó Ferrari.

Además, relató que el ex vecino de la víctima "ha amenazado y hostigado a la totalidad testigos" que se le interpusieron. El testimonio de Mariano Maggi, dueño de una concesionaria, lo complicó al decir que lo estafó y luego lo amenazó diciendo: “Si tuve los huevos para matar a mi padre, imagínate lo que puedo hacer con vos", lo que, naturalmente fue negado por Pachelo.

Sobre esto, el fiscal profundizó: "Su perfil de psicópata, con necesidad de control, dominio y triunfo sobre el hecho mostrarán, a todas luces, un comportamiento plenamente coincidente con el del responsable del crimen. Van a conocer la íntima ligazón que existe en la muerte de los padres de Pachelo, Norberto y Silvia, con el propio imputado”.

Por último, el funcionario también hizo mención del "sexto proyectil" el famoso "pituto" que la familia tiró por el inodoro. "Es la primera bala que se disparó, dejó vestigio material en la escena y del autor del hecho. A partir de la información novedosa y de calidad, permitirá llegar a la conclusión de que es el responsable de la muerte de María Marta”.

