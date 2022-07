García Belsunce | Pachelo chicaneó a la familia: "Cuando mi papá murió llamamos a la policía, no escondimos el arma"

Nicolás Pachelo, principal acusado por el crimen de María Marta García Belsunce, asesinada de seis balazos en la cabeza en su casa del country Carmel de Pilar hace casi 20 años, declaró frente a los fiscales en el marco de la séptima audiencia del juicio oral y negó tener relación con la víctima y el caso.

“Soy totalmente ajeno a las imputaciones, nunca tuve una discusión con María Marta", afirmó al declarar por primera vez ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro, que lo juzga por "robo y homicidio agravado" junto a los ex vigiladores Norberto Glennon y José Ortiz.

"Nunca tuve un diálogo, no la conocía”, subrayó Pachelo, de 46 años, en su testimonio. En ese sentido, cruzó a Nora "Pichi" Burgues de Taylor, amiga de María Marta, que había señalado que la mujer asesinada le había manifestado que "le tenía miedo" a su ex vecino.

“Pasaba los cinco días por mi casa haciendo gimnasia, lo han dicho mi mujer y mi mucama. Si me tenía terror como dicen, tenía mil lugares para pasar en Carmel, no por la puerta de mi casa", sostuvo. Al mismo tiempo, lanzó: "Todos los testimonios que han dicho que ella me tenía terror son todos familiares y amigos”.

Chicanas a la familia de García Belsunce

En otro tramo de su declaración, el acusado se refirió a lo que había manifestado ante el tribunal Mariano Maggi, un comerciante de autos de Pilar, que aseguró bajo juramento que en el año 2000 fue estafado por Pachelo con la compra de una camioneta. Eso derivó en que le destrozara en dos oportunidades los vidrios de su agencia y que amenazara con la frase: "Si yo tuve los huevos de matar a mi padre, imaginate que matarte a vos no significa nada".

Nicolás Pachelo durante una de las audiencias del juicio.

“¿Qué tiene que ver la muerte de mi padre?", protestó el ex residente de El Carmel, y de esta manera utilizó esa situación para criticar a la familia de la víctima. "Por la muerte de mi parte, se llamó a la policía, vino a las 2:30 que lo encontramos, vino el fiscal, vinieron los peritos.... estaba yo la mujer de mi padre y mi padrino, el hermano de mi padre. Llamamos a la policía cuando mi papá se mató".

"No llamamos a la ambulancia ni impedimos que se llame a la policía, ni pusimos en la partida de defunción que murió en la Cumbrecita de Córdoba, no escondimos el arma. Lo mismo hicimos con mi madre”, sostuvo.

Caso García Belsunce: Los otros testigos convocados

El TOC 4, presidido por juez Federico Ecke e integrado por los magistrados Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin, continúa escuchando las declaraciones de los demás testigos que fueron convocados por la Fiscalía, a cargo de los doctores Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González.

Este miércoles, Nora Taylor aseguró que la socióloga le había confesado: “Le tengo miedo a Pachelo”, a raíz de que le había secuestrado y pedido rescate por su perro. En su testimonio también criticó severamente al primer fiscal de la causa, Diego Molina Pico, a quien trató de "soberbio" e "inepto".

María Marta García Belsunce fue asesinada el 27 de octubre de 2002 de seis disparos en la cabeza.

También se presentó Ema Benítez, una de las empleadas domésticas que trabajaban en el domicilio del matrimonio de María Marta con Carlos Carrascosa, quien reconoció que ella limpió el baño donde la asesinaron y la habitación donde la velaron. “Terminé de limpiar el baño pero el olor a sangre seguía. Tiré mucha agua, detergente y lavandina y con un cuchillo limpié la zona del desagüe, incluso saqué los tornillos y la rejilla. Yo quería sacar el olor a sangre”, lanzó.

Por último, declaró Sergio López, abogado y vecino del Carmel que integró la subcomisión de seguridad y de la comisión directiva. En sus dichos, incluyó que hubo dos casos previos al homicidio de robos que tuvieron lugar los domingos por la tarde.