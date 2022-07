Un nuevo testigo complica a Pachelo: “Si tuve los huevos para matar a mi padre, imagínate lo que puedo hacer con vos”

El testimonio de Mariano Maggi complicó más a Nicolás Pachelo y sacó a la luz una historia del pasado de quien está bajo la mira como presunto asesino de María Marta García Belsunce. Este testigo, que declaró en la sexta jornada del juicio, es un dueño de concesionarios. En el 2000 discutió con Pachelo por una camioneta ya que, según palabras de Maggi, Pachelo lo estafó con 25 mil dólares en cheques que rebotaron.

En esa oportunidad Pachelo le rompió los vidrios de la concesionaria en dos oportunidades y en una charla telefónica le dijo: “Si tuve los huevos para matar a mi padre, imagínate lo que puedo hacer con vos. Matarte no me significa nada”. Cabe recordar que el padre de Pachelo llamado Roberto fue encontrado muerto. Tenía un tiro en la cabeza y la causa se analizó y cerró como un suicidio. La familia de Pachelo cuestionó la supuesta causa de muerte e incluso algunos testimonios apuntaron en ese momento contra Nicolás.

Caso García Belsunce: denunciaron al fiscal Molina Pico por "encubrimiento" de Nicolás Pachelo

Maggi relató que conoció a Roberto Pachelo en primera instancia en las carreras de Turismo Nacional y que luego, en el 2000, Nicolás fue a comprar una Grand Cherokee que pagó con cheques. “Siempre me decía que me iba a pagar y nunca lo hacía. Lo único que me repetía es que no se tenía que enterar nadie. Me dijo que tenía problemas en el banco. Pero lo cierto es que esa plata la tuve que poner yo de mis ahorros. Le hice un juicio y luego vinieron las amenazas”, informó Maggi.

María Marta García Belsunce.

El empresario hizo una demanda y Pachelo fue inhibido por estafa. Furioso Nicolás habría descargado sus amenazas y amedrentamientos contra Maggi. “Después de la inhibición me rompieron dos veces los vidrios de la concesionaria a piedrazos y recibí varios llamados de amenazas. Recuerdo puntualmente una llamada de Pachelo. Yo venía por el kilómetro 89 de la Ruta 8 cuando me llamo. No me voy a olvidar nunca mas la frase. Me dijo: ‘Si tuve los huevos de matar a mi padre, imagínate lo que puedo hacer con vos. Matarte a vos o a tu vieja no me significa nada”.

Nuevas revelaciones hunden más Nicolás Pachelo en el juicio por María Marta García Belsunce

Al escuchar las palabras de Maggi, Pachelo negó con su cabeza mientras en los tribunales de San Isidro reinaba el silencio.