Nicolás Pachelo, acusado de coautor del crimen de María Marta García Belsunce, ocurrido hace casi 20 años en el country El Carmel de Pilar, protagonizó un tenso "careo" con una testigo que declaró haberlo visto con un perro con características similares al que le habían secuestrado a la víctima antes de que ocurriera su asesinato.

“Yo no la conozco", sostuvo el principal sospechoso ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro, que lo juzga por "robo y homicidio agravado" junto a los ex vigiladores Norberto Glennon y José Ortiz. Su declaración se dio este miércoles en la décima audiencia de este juicio utilizando la misma metodología que hasta ahora: hablar cada vez que un testigo lo compromete.

Se trata de Raquel Fait, que aseguró que conoció a Pachelo en 2002 por amigos en común en un asado en un country de Del Viso. La mujer fue propuesta por Deborah Luaces, vecina de El Carmel, y con su testimonio los fiscales buscan demostrar que Pachelo se habría robado la mascota de María Marta, debido a lo cual ella "le tenía miedo".

Nicolás Pachelo durante una de las audiencias por el juicio de María Marta García Belsunce.

La declaración de la testigo sobre el perro

"Conocí socialmente a Pachelo porque formaba parte de un grupo de personas con la que tenía amistad. Pachelo estaba vinculado con Lucas Laurens -su primo-", dijo Fait, de 50 años. En ese sentido, manifestó que fue unas "5 o 6 veces a la casa" del acusado.

Sobre la ocasión que lo vio con el perro, sostuvo: "Recuerdo que estábamos en la casa de 'Coni' Cardozo. En esa reunión no se quedó mucho porque en su camioneta había un perro que recuerdo vagamente. Al reconocer que "no sabe mucho sobre razas de perros", lo definió como "un cachorrón, oscuro, de estos medianos".

García Belsunce | Pachelo chicaneó a la familia: "Cuando mi papá murió llamamos a la policía, no escondimos el arma"

Luego, manifestó que en "el ambiente" había distintos comentarios como "qué pavada, andá y devolvelo", mientras que "él decía 'lo estoy cuidando mejor, al menos me preocupo por el perro'". "La sensación que me quedó de ese momento es que lo había levantado por su casa, y si era en su casa era en Carmel", detalló la mujer.

El pedido de "careo" y la defensa de Pachelo

Mientras escuchaba la declaración de Fait, el imputado le pidió a su abogada un "careo" para enfrentar a la testigo. "Yo no la conozco, así como está yo no la conozco, no sé si se habrá hecho una cirugía o algo", comenzó diciendo en su defensa.

"No la conozco ni como pareja ni como amiga de mi primo. Nunca autoricé a la señora para entrar, nunca me llamaron y me dijeron que dejara pasar a ninguna Raquel Fait", agregó. Sin embargo, dio a lugar que pudo haber sido habilitada por su pareja o "pudo haber entrado si venía con alguien a una fiesta de 60 personas" en su residencia.

El perro Tom fue "el hijo que María Marta García Belsunce nunca tuvo", según expresaron los fiscales.

Al intenta desmentirla, Nicolás Pachelo afirmó que recordaba que su primo Lucas iba a su casa con su novia, Agustina. Fait le retrucó: “Yo fui testigo de casamiento de Agustina y Lucas...”. También ratificó que fue a la casa del acusado algunas veces entre 1997 y 2002.

Por último, el sospechoso sostuvo que el perro con el que "andaba para todos lados" y estaba en su camioneta era su rottweiler. Tanto él como la testigo se mantuvieron en sus duchos durante el careo.

En el inicio del juicio, el fiscal Patricio Ferrari había dicho sobre la relación de García Belsunce y su mascota: “Meses antes de la muerte de la víctima, Pachelo le sustrajo a su perro Tom, el hijo que con Carrascosa no habían podido tener, para exigir un rescate. Nunca apareció. Y, desde ese episodio, le tuvo miedo a su vecino y abogó para que lo echaran del country”.

El periodista Hernán Cappiello y otros testimonios

Carlos Carrascosa y María Marta García Belsunce.

El primer testigo en declarar este miércoles sobre el hecho ocurrido el 27 de octubre de 2002 fue Hernán Cappiello, periodista de La Nación. En ese entonces, había escrito un primer artículo para el diario donde puso el foco en la sospecha sobre Pachelo. A raíz de esto, el acusado lo llamó por teléfono.

Capiello dijo que se reunió con él y le manifestó que no tenía nada que ver con el crimen. También le precisó que en esa tarde en que mataron a María Marta "no estuvo en el barrio cerrado" donde él y la víctima vivían.

La fiscalía busca determinar que el imputado estuvo en el momento en que mataron a la socióloga, pues el acusado insiste en que estuvo en una juguetería del barrio porteño de Recoleta junto a su madre y no en Pilar donde está ubicado el country.

"Psicópata y narcisista": tres pericias psicológicas complican a Nicolás Pachelo en el caso García Belsunce

También declaró Leila Susana Keller, ex esposa de Horacio García Belsunce, hermano de la víctima, que dijo: "Estoy convencida de que el asesino la tiró en la bañera para confundir la escena". También apuntó contra el fiscal Diego Molina Pico y dijo sobre su trabajo en el caso: "Lo detesto más o tanto como al asesino de María Marta".

Por último, habló Haydée Edith Burgueño, tesorera de Las Damas del Pilar, organización benéfica en la que participaba María Marta. Ella se refirió a la caja fuerte de la asociación y sostuvo que la mujer fallecida "se la llevaba todos los días, podía haber mucho dinero o poco".