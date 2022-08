Nicolás Pachelo: "Yo no voy a formar parte del show de la familia García Belsunce"

Nicolás Pachelo, acusado de ser coautor del crimen de María Marta García Belsunce, se presentó ante los periodistas y se pronunció públicamente al respecto del juicio y el caso. “Hay cosas que hay que empezar a contestar porque sino la fiscalía tira titulares en los medios, la gente lee lo que la fiscalía quiere que lea y no es la realidad del juicio”, reclamó.

A pesar de no considerarse un “partidario de los medios” y remarcar que “no le gusta mucho lo mediático”, Pachelo decidió que sería “prudente” salir a hablar. “El tema es que yo acá no tengo el beneficio del alegato dentro de tres meses leyendo papeles, como si tienen la fiscalía y la defensa”, argumentó.

Se especula que el cambio en la actitud y estrategia de defensa del acusado surgieron por sugerencia de su abogada Raquel Pérez Iglesias, quien se incorporó a su defensa durante el juicio. Así, Pachelo no sólo se lanzó a hablar frente a las cámaras, sino también ante los fiscales y los jueces.

“No hay ninguna prueba que me incrimine, no se me sitúa en la escena del crimen y ni siquiera se me sitúa en la puerta (de la casa de la víctima)”, le reafirmó a los medios en los poco más de siete minutos de preguntas que le concedió a la prensa, junto a su abogada acotando en algunos momento.

Ante la consulta de uno de los periodistas, el cual se animó a preguntarle: “¿Quién mató a María Marta?”, Pachelo señaló que hay tres jueces que deben responder eso y aclaró: “Yo no me voy a meter a mentir gratuitamente y acusar”.

AS/fl

Un nuevo testigo complica a Pachelo: “Si tuve los huevos para matar a mi padre, imagínate lo que puedo hacer con vos”

“Yo no voy a formar parte del show de la familia García Belsunce, que acusa y se sienta acá a insultar fiscales y decir que el poder judicial es una corporación que los metió presos, eso no me corresponde a mí”, concluyó el acusado.

En lo que respecta al juicio, este está entrando en etapa de definiciones. De ser declarado culpable, Pachelo enfrentaría una pena a prisión perpetua, de lo contrario sería absuelto de la causa, la cual se acerca a prescribir el próximo 27 de octubre cuando se cumplan 20 años del homicidio de María Marta García Belsunce.

AS.