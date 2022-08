Juicio García Belsunce: "Soy calentón, es distinto a ser un asesino", confesó Pachelo, a quien María Marta "le tenía miedo"

Una nueva audiencia se llevó a cabo este lunes en San Isidro en el marco del juicio por el asesinato de María Marta García Belsunce. Pero no fue una más ya que declaró Nicolás Pachelo, uno de los principales señalados en el proceso y acusado por crimen ocurrido en el country Carmel en 2002.

“Soy calentón, es distinto a asesino”, escucharon esta mañana los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 4. La afirmación salió de boca de Pachelo, quien seguidamente sostuvo que “soy vehemente. No me gusta quedarme callado cuando algo no es así”.

La segunda parte de su manifestación llegó una vez que el Tribunal hizo lugar a su petitorio para hablar. Fue luego que el fiscal de juicio Patricio Ferrari lo acusara de haber montado una coartada con los horarios de salida del country para no quedar ligado al horario del crimen.

"Psicópata, narcisista y ludópata": Nicolás Pachelo, el sospechoso de matar a María Marta García Belsunce

De acuerdo a lo que surge del testimonio replicado por NA, Pachelo reconoció la existencia de diferentes horarios de salida del barrio privado que compartía con María Marta García Belsunce. Sin embargo, dijo que “si hay diferencias, son mínimas. No es para buscar coartadas falsas”.

Dijo que no tiene “nada que esconder” sobre el día en que la mujer fue asesinada y recordó que aquel día fue a buscar su auto al club house del barrio y luego fue a comprar un regalo a Capital Federal.

En tanto, en una escucha con el periodista Eduardo Feinmann se lo escuchó decir que “a las 19.40 estaba en un local de Paseo Alcorta, (por lo que) tuve que haber entrado al paseo Alcorta a las 19.20/25, y para eso tuve que haber salido del country mucho antes”.

Declaró Pachelo en el tercer juicio por el asesinato de María Marta García Belsunce.

En otro momento de su declaración, Pachelo se quejó por lo que tuvo que vivir tras la aparición del cuerpo de María Marta tendido sobre el baño de su casa.

"Soy el chivo expiatorio perfecto, no maté a María Marta García Belsunce", afirmó Nicolás Pachelo

"Nuestra vida era un infierno también, a nivel mediático y social, era insoportable. Yo también tenía hijos que llevar al colegio, nos terminamos divorciando, nos mudamos, tuve una pelea con mis hermanos y cerramos la empresa

Declaró una amiga de María Marta

La audiencia de este lunes fue la undécima desde que se inició el tercer juicio que tiene a Pachelo y a dos vigiladores como principales acusados por el crimen. La semana pasada cerró, en tanto, con los testimonios de Horacio y María Laura García Belsunce.

Además de Pachelo, una mujer que fue amiga de María Marta también prestó declaración ante los jueces de San Isidro. Se trata de Carmen Aberastain, una más que contó que "le tenía miedo" al principal acusado del crimen.

"Soy el chivo expiatorio perfecto, no maté a María Marta García Belsunce", afirmó Nicolás Pachelo

De acuerdo al portal Pilar de Todos, la mujer contó que María Marta la llamó para contarle que le habían robado el perro y que sospechaba de Pachelo. A pesar de eso, la mujer dijo que su amiga le confesó que no iba a hacer nada porque creía que Pachelo, su vecino del country, era peligroso.

“Me llama María Marta para decirme que le habían robado el perro, que había sido Pachelo”, señaló. Sostuvo que en ese momento le dijo “no voy a hacer nada, porque la verdad le tengo un poco de miedo a este señor, me parece medio peligroso”.

Consultada por los magistrados, la mujer dijo que en su momento creyó que la muerte había sido producto de un accidente en el baño ya que en ocasiones anteriores le había dicho que se golpeaba con la famosa viga que había en el lugar.