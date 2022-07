"Soy el chivo expiatorio perfecto, no maté a María Marta García Belsunce", afirmó Nicolás Pachelo

Tras la primera semana del tercer juicio para intentar encontrar una respuesta al crimen de María Marta García Belsunce, el principal acusado Nicolás Pachelo rompió el silencio y se declaró inocente: "Soy el chivo expiatorio perfecto, no maté a María Marta".

El hombre de 46 años se encuentra detenido en la Unidad 9 de La Plata. Está acusado de asaltar y luego asesinar a la socióloga de 50 años en el country Carmel de Pilar en 2004. También hay dos ex vigiladores del country apuntados por la justicia.

"Soy lo que soy, no lo que quieren que sea. No maté a María Marta. Nunca conocí a María Marta. No tenía problemas con ella. No hay pruebas en mi contra. No sé quién la mató", expresó Pachelo en diálogo con varios medios.

María Marta García Belsunce.

"Si supiera quién mató a María Marta, sería el primero en decirlo"

En esa línea, agregó a Infobae: "No hay ningún elemento probatorio en contra mía. Los fiscales quieren construir una imagen falsa de mí ante la sociedad. Nunca entré a la casa de García Belsunce. Sólo se fijan en mí, pero nadie investigó, por ejemplo, a la misteriosa dama de rosa que apareció en el velorio. ¿Quién mató a María Marta? No lo sé. Si supiera quién fue, sería el primero en decirlo, yo no fui".

"Es una injusticia, llevo más de cuatro años en prisión preventiva. Para rechazar los pedidos, argumentaron un peligro de fuga, pero no tuvieron en cuenta que la imputación y detención por los robos fue posterior a la acusación por el homicidio de García Belsunce y siempre estuve a derecho", agregó en La Nación.

Por qué se lo acusa a Pachelo

Tras las primeras audiencias correspondientes al tercer juicio para esclarecer el crimen de la socióloga, el principal acusado, Nicolás Pachelo, defendió su presunta inocencia. Al ex vecino de la víctima se lo acusa de haber sido coautor del delito de homicidio agravado junto a dos ex vigiladores del country.

El argumento más fuerte para avanzar en la imputación fue el horario exacto del asesinato, fijado por un forense a las 18:30. El mismo día se ubicó a Pachelo en Carmel entre las 17:34 y las 18:59, lo cual confirmaría que el acusado se retiró 29 minutos después de cometido el femicidio.

La acusación contra Pachelo y los entonces vigiladores Norberto Glennon y José Ramón Alejandro Ortiz es por "robo agravado por el uso de arma en concurso real con homicidio criminis causa agravado", delitos que contemplan prisión perpetua.

En desarrollo...