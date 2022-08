El fuerte pedido de los hermanos de María Marta: “Queremos que Pachelo esté preso por nosotros”

Horacio García Belsunce asegura que esperó veinte años este momento. Si bien declaró varias veces en las causas anteriores, el hermano de María Marta siente que está frente a un momento histórico y relevante, básicamente porque lo se discute en este tercer juicio es la hipótesis que siempre planteó la familia de la víctima: que Nicolás Pachelo (46), el vecino más odiado del country El Carmel, cometió el crimen cuando la socióloga lo descubrió robando en el interior de su casa.

Con traje marrón cuadrillé, bufanda al tono, camisa celeste y corbata verde, el abogado y periodista llegó a los tribunales de San Isidro cerca de las 11.30 de la mañana de este viernes 5 de agosto. Lo hizo para declarar como testigo en una nueva audiencia del juicio oral y público en el que están acusados Pachelo, y los ex vigiladores Norberto Glennon (57) y José Ortiz (45). Más tarde le tocó el turno a María Laura García, la otra hermana de la víctima.

“María Marta… En primer lugar, quiero decir al tribunal que éste no es un día cualquiera, que estuve casi 20 años esperando que llegue este día para poder decir todo lo que tengo que decir y para que el asesinato de mi hermana no quede impune”, dijo frente al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 de San Isidro.

Enseguida, cargó contra Diego Molina Pico, el primer fiscal que tuvo la causa y el que acusó a la familia de la víctima de encubrir el asesinato, para lograr la impunidad de sus autores. “Es un estúpido, un sinvergüenza, un gran hijo de puta. Es el gran encubridor”, dijo sobre el funcionario judicial que acusó como coautor del crimen al viudo Carlos Carrascosa en el primer juicio que se llevó a cabo en el año 2007.

En ese juicio, Molina Pico pidió que Carrascosa sea condenado a perpetua, pero los jueces lo absolvieron por el asesinato y lo sentenciaron a cinco años y seis meses de prisión por encubrimiento. En junio de 2019, la Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense revocó el fallo condenando al viudo a perpetua como “coautor del delito de homicidio agravado por el vínculo”.

Sin embargo, en diciembre de 2016, la Corte nacional ordenó revisar el fallo condenatorio, lo anuló y absolvió a Carrascosa. Para el hermano de María Marta, el fiscal, “ante la posibilidad de la pérdida de su carrera, dijo que la familia lo engañó”. “Pone como asesino a (Carlos) Carrascosa, los encubridores a la familia y empieza a armar el plexo probatorio para lograr su objetivo. Molina Pico es el gran encubridor de este asesinato”, aseguró.

A Pachelo, el principal acusado de este juicio, lo llamó “delincuentón” y recordó una vieja charla que mantuvo con Jorge Rivas, por entonces abogado defensor del vecino. Antes, aclaró cuál su vínculo con el letrado: “Éramos amigos sí, si por amigo se entiende que con él solía jugar golf, tomar un cafecito en tribunales e ir a comer a su casa. Cuando me dijeron que era el abogado de Pachelo le pedí una reunión”, recordó.

“Nos encontramos y sin que yo le hubiera dicho nada, me dice: ‘Ahí hay un malandra del que yo soy abogado, Pachelo, un pibe bravo, complicado’”, apuntó Horacio García Belsunce en su declaración. Y amplió: “Me preguntó ‘¿cuántos tiros tiene María Marta?’. Le digo cinco y el ‘pituto’ (por la bala que rebotó en el cráneo de la víctima, quedó en la escena y fue descartada por un inodoro). Y me dice: ‘Le podría haber bajado el cargador entero porque es capaz. Es muy raro porque no me llamó. Cualquier cosa que yo sepa te llamo’, y terminó la reunión”.

El periodista destacó que nunca ocultó esa reunión y señaló que todo lo que habló con Rivas se lo contó a Molina Pico, a quien además le contó todo lo que sabía de Pachelo, “antes, durante y después” de ese día dentro del country El Carmel. “Vaya a saber dónde carajo se lo llevó (Molina Pico), no lo sé. Siempre sostuvimos que se tenía que investigar esa línea”, agregó.

La otra. En este debate, que comenzó en julio pasado, la fiscalía apunta a demostrar que Pachelo mató de seis balazos en la cabeza a María Marta, en la tarde del 27 de octubre de 2002. Siguiendo esa línea, María Laura García Belsunce, la otra hermana, declaró ante el tribunal, pero antes pidió que el principal acusado se retirara de la sala.

“Este señor (por Pachelo) me tiró un plato de comida que tenía en el patio de comidas del Paseo Alcorta. Esto es para Carlitos (Carrascosa), que se está cagando de hambre en la cárcel”, recordó la mujer que le dijo Pachelo, mientras cenaba junto a su esposo.

Según reveló ese no fue el único cruce que tuvo con el sospechoso: “Estaba por Callao, sale por la ventana del acompañante amenazándome de muerte. Ahí sí lo denuncié”, indicó.

Respecto al día del crimen recordó que se tiró arriba de María Marta y empezó a gritar. “Le vi un golpe en el pómulo y en la frente”, señaló y luego pidió Justicia: “Después de veinte años queremos intimidad y que lo metan preso. Que este tribunal haga justicia. Que Pachelo esté preso, pero por nosotros, no por los robos a los amigos”.

El acusado y un fuerte cruce con el fiscal general

R.P.

El principal acusado por el crimen de María Marta García Belsunce pidió declarar para aclarar los dichos de los testigos que declararon este viernes. Primero hizo mención a lo que dijo Horacio García Belsunce, quien en su declaración contó que la ex mujer del padre de Pachelo le dijo que no fue un suicidio, algo que desmintió.

Luego hizo mención a una reunión que tuvo con García Belsunce en el Sheraton de Pilar, algo que, según el acusado, omitió en su declaración.

“Cuando fui a la reunión, el doctor José Scelzi (abogado de Carrascosa ya fallecido) me dijo que le saque la batería a mi celular porque teníamos pinchados. Siempre dije que a las 19 no estaba en el country. Después se modificó el horario de muerte a las 18.30, eso era para sacar a Carrascosa del hecho y me pone a mí dentro del country. Cuando yo dije que a las 19 no estaba en el country, es porque no estaba.Años después se cambió el horario”, aseguró el imputado y señaló: “Ese es el único recuerdo que tengo de una reunión con García Belsunce”.

Tras su nueva declaración, el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, le dijo si iba a responder preguntas, a lo que Pachelo expresó: “Yo le voy a responder preguntas cuando usted le dé a mi defensa los nombres de los testigos 72 horas antes. No me grite, usted es rápido, pero yo no soy lento”.