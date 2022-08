Declaró el hermano de María Marta: “El fiscal Molina Pico es el gran encubridor del asesinato”

El fiscal de San Isidro, Diego Molina Pico, fue uno de los ejes de las declaraciones de Horacio García Belsunce durante una nueva jornada del juicio por el crimen de María Marta García Belsunce. Lo cuestionó duramente por no haber seguido la hipótesis contra el imputado en este debate, Nicolás Pachelo, quien era vecino de la víctima.

"Por qué no siguieron la pista Pachelo. Ese desgraciado fiscal se había comido el tema del accidente, él se da cuenta", señaló. Pero sostuvo que Molina Pico se dio cuenta del error entonces, "ante la posibilidad de perder su carrera", apuntó a la familia.

Lo cuestionó por no haber ordenado una autopsia y no haber enviado a un forense, no preservar pruebas y no identificar testigos. Básicamente el mismo planteo con el que se planta en la serie documental Carmel ¿quién mató a María Marta?

Indignado, el hermano de la víctima acusó al fiscal de "hijo de puta" y "sinvergüenza" y que actuó con "malicia". "Molina Pico es el encubridor de este asesinato", apuntó.

La defensa del acusado, Nicolás Pachelo le consultó si opinaba lo mismo del Tribunal que condenó al viudo Carlos Carrascosa y de otros funcionarios judiciales que avalaron la hipótesis del crimen intrafamiliar. "Yo siempre sostuve que el Tribunal se sintió acorralado con esa línea que avalaba nuestra responsabilidad y no se animó a hacer justicia de verdad”, contestó.

Horacio García Belsunce también responsabilizó a la prensa que “hizo un infernal negocio con el crimen”. “Daba rating que la responsabilidad la tuviera la familia y no Pachelo", argumentó y sostuvo que por eso presionaron al tribunal.

También recordó que el abogado de Pachelo, Roberto Ribas, le había reconocido que su defendido era un "tipo bravo y complicado" y que "le podría haber vaciado el cargador entero porque era capaz".

El asesinato de María Marta

Horacio García Belsunce recordó cuando recibió la noticia de que su hermana no había muerto de un accidente, sino que había sido asesinada. "Recibí un llamado telefónico del jefe de los dos forenses y me dicen ´Horacio tengo una noticia horrible para darte, María Marta tenía cinco plomos en la cabeza´". Eso ocurrió el 2 de diciembre de 2002, más de un mes después de la muerte de su hermana.

"Yo no podía creer lo que estaba escuchando", contó y aclaró que en ese momento se comunicó con el entonces fiscal Diego Molina Pico. "Me dijo ´¿Y ahora qué hacemos?´, y yo le dije '¿Cómo qué hacemos?, investigá. Nos comimos un accidente y María Marta tiene cinco tiros", manifestó.

La primera vez que escuchó el nombre de Nicolás Pachelo

García Belsunce declaró que semanas antes del asesinato, su hermana le había contado que sospechaba que Nicolás Pachelo le había robado su perro Tom, porque "la llamaban" pidiendo rescate. "Fue la primera vez que escuché ese nombre (del vecino)", expresó.

Luego de la autopsia el nombre de Pachelo reapareció y supo que su abogado era Roberto Ribas, de quien él era amigo, por eso rememoró una charla que tuvo con el letrado cuando éste le dijo que en el barrio donde habían matado a su hermana él tenía un cliente a quien definió como "malandra".

Pachelo está acusado de haber matado a María Marta el 27 de octubre de 2002. La hipótesis que sostiene la fiscalía y la querella que lleva adelante el viudo, Carlos Carrascosa, es que María Marta lo habría sorprendido a él robando en su casa.

RB / MCP