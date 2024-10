¿Cristóbal Colón era genovés? No, era español y judío, dicen investigadores

El navegante Cristóbal Colón, que llegó a América en 1492, era judío y procedente de España, según un estudio realizado tras el descubrimiento de sus restos 500 años después de su muerte, un hallazgo que pretende desterrar la idea de que era genovés.

Los orígenes de Colón y el lugar donde se ubican los restos del explorador del siglo XV que lideró expediciones financiadas por España a partir de la década de 1490 son motivo de debate entre los investigadores e historiadores durante mucho tiempo.

Algunos historiadores cuestionan la teoría tradicional de que Colón nació en Génova, Italia, mientras otros van más allá y otras 25 teorías aseguran que era genovés, vasco, catalán, gallego, griego, portugués o escocés, entre otros.

Para resolver el rompecabezas, un grupo de investigadores dirigidos por el experto forense José Antonio Lorente, catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Granada, y el historiador Marcial Castro, analizando durante más de 22 años pequeñas muestras de restos enterrados en la Catedral de Sevilla.

La catedral sevillana es señalada desde hace mucho tiempo como el último lugar de enterramiento de Colón -aunque muchos otros sostienen que fue enterrado en la República Dominicana- y la supuesta tumba fue analizada en 2003.

Los nuevos hallazgos del grupo, anunciados el 12 de octubre en un documental de la cadena española TVE, indicaron que Cristóbal Colón era un judío sefardí (‘Sefarad’ es el nombre hebreo de la península Ibérica).

"Tenemos ADN de Cristóbal Colón, muy parcial, pero suficiente. Tenemos ADN de Hernando Colón, su hijo", dijo Lorente. "Y tanto en el cromosoma Y (masculino) como en el ADN mitocondrial (transmitido por la madre) de Hernando hay rasgos compatibles con el origen judío".

¿Génova o Valencia? El lugar de nacimiento de Cristóbal Colón

Los registros históricos muestran que Colón nació en 1451 como Cristoforo Colombo, hijo de Susanna Fontanarossa y Domenico Colombo, una familia de tejedores de lana que vivían en Génova en ese momento, lo que llevó al mundo a creer que el explorador era de ascendencia italiana.

Pero ahora se cree que vivía en España, probablemente en Valencia, y que ocultó su origen para evitar la persecución. Los historiadores sostienen que el hijo de Colón, Hernando, escribió que su padre había deseado mantener sus verdaderos orígenes hebreos en secreto.

Los investigadores explicaron que unos 300.000 judíos vivían en España antes de que Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los "Reyes Católicos", ordenaran a los judíos y musulmanes convertirse a la fe católica o abandonar el reino.

Tras analizar 25 lugares posibles, Lorente dijo que sólo es posible afirmar que Colón nació en Europa Occidental y, además, confirmó las teorías que indicaban que los restos de la Catedral de Sevilla pertenecían al explorador.

Aunque Lorente reconoció que no había podido determinar con exactitud el lugar de nacimiento de Colón, dijo que lo más probable era que hubiera venido de la región mediterránea española. El resultado de la investigación "es casi absolutamente fiable", afirmó.

"El ADN indica que el origen de Cristóbal Colón se encuentra en el Mediterráneo occidental", afirma el investigador. "Si en el siglo XV no había judíos en Génova, la probabilidad de que fuera de allí es mínima. Tampoco había una gran presencia judía en el resto de la península itálica, lo que hace que las cosas sean muy poco fiables".

Desterrando la idea de que Colón pudiera ser francés dada la falta de pruebas, el área de búsqueda se redujo aún más.

"Nos queda el Mediterráneo español, las islas Baleares y Sicilia. Pero Sicilia sería extraño porque entonces Cristóbal Colón habría escrito con algún rastro de italiano o de la lengua siciliana", dijo. "Todo eso significa que su origen más probable está en el Mediterráneo español o en las islas Baleares que pertenecían a la corona de Aragón en ese momento".

Pero el genetista español Antonio Alonso, exjefe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, dijo al diario El País que no está convencido de la nueva investigación.

"Desgraciadamente, desde el punto de vista científico no se puede hacer ninguna valoración tras ver el documental, ya que no aporta ningún dato sobre lo analizado", afirmó Alonso. "Mi conclusión es que el documental no muestra el ADN de Colón en ningún momento y los científicos no saben qué análisis se han realizado".

Aunque el nuevo análisis de ADN pone en duda los orígenes de Colón, Alonso dijo que la investigación de Lorente no puede refutar la idea de que nació en Italia.

"En cualquier caso, tener una genealogía, un haplogrupo o un haplotipo de ascendencia judía o sefardí no pone en tela de juicio el lugar de nacimiento de Colón en Génova como afirman las fuentes históricas, ni nos dice nada sobre las creencias religiosas profesadas por las generaciones de parientes cercanos a Colón", dijo.

Rodrigo Barquera, experto en arqueogenética del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, cuestionó que los resultados de la investigación fueran publicados sin un estudio previo de otros miembros de la comunidad científica.

"Lo normal es que envíes tu artículo a una revista científica", dijo a El País. "Luego se le asigna un editor y al menos tres revisores independientes examinan el trabajo y deciden si es científicamente válido o no. Si lo es, se publica y así el resto de la comunidad científica puede decir si está de acuerdo o no con él. Ponerlo en pantalla, lejos de ese diálogo y con todo ese foco mediático impide que la comunidad científica pueda decir algo al respecto".

Lorente defendió su postura en declaraciones al mismo diario: "Nuestro equipo y la universidad siempre hemos considerado este estudio sobre Colón y su familia como una unidad única, cohesionada e inseparable, y nada se publicará hasta que la investigación esté completa".

Cristóbal Colón quería ser enterrado en América: ¿dónde están sus restos?

Colón murió en Valladolid, España, en 1506, pero manifestó su deseo de ser enterrado en la isla La Española, que está compartida por dos países independientes, República Dominicana y Haití.

Sus restos fueron llevados allí en 1542, luego trasladados a Cuba en 1795 y luego, según la tradición, a Sevilla en 1898, cuando España perdió el control de Cuba después de la guerra hispanoamericana.

Durante mucho tiempo, los investigadores creyeron que la tumba de Sevilla albergaba el cuerpo de Colón, pero no fue hasta 2003 cuando Lorente y Castro obtuvieron permiso oficial para abrirla y examinar el ADN de los restos.

Cristóbal Colón fue el primer europeo en pisar Cuba, pero creía que había llegado a Borneo

"Hoy se ha podido comprobar con nuevas tecnologías, por lo que se confirma definitivamente la teoría parcial anterior de que los restos de Sevilla pertenecen a Cristóbal Colón", dijo el investigador.

Junto con tres carabelas, "La Niña", "La Pinta" y "La Santa María" y unos 100 marineros, Colón zarpó el 3 de agosto de 1492 desde el puerto español de Palos con la esperanza de encontrar una nueva ruta hacia las legendarias riquezas de Asia.

El 12 de octubre de 1492, los tres barcos tocaron tierra en lo que hoy son las Bahamas y más tarde ese mes, Colón avistó Cuba pensando que se trataba de China. Dos meses después, los barcos llegaron a tierra, y el explorador pensó que podría ser Japón.

En el segundo viaje, en 1493, Colón navegó nuevamente y desembarcó en Puerto Rico, donde esclavizó a muchos de los taínos nativos de la isla, algunos de los cuales fueron enviados de regreso a España, lo que abrió el camino para la conquista europea de las Américas.

