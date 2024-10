Detuvieron a un colectivero por atropellar y matar a una mujer de 78 años en Villa Madero

Un chófer de la línea de colectivos 103 fue detenido tras ser acusado de asesinar a una jubilada de 78 años al atropellarla mientras cruzaba una calle en la localidad bonaerense de Villa Madero, perteneciente al partido de La Matanza. Se indicó que el acusado no habría visto pasar a la mujer y que se detuvo cuando los pasajeros de la unidad le advirtieron sobre lo sucedido.

El incidente ocurrió el viernes, cuando Olga Susana Cornachiolli cruzaba en la esquina de la calle Vélez Sarsfield y la avenida Pedro de Mendoza. Las grabaciones de las cámaras de seguridad mostraron que la víctima transitaba el último tramo de la senda peatonal y, en ese momento, el interno 50, conducido por Saúl Pedro Domínguez Torrez, la embistió antes de que ella pudiera subir a la vereda.

Un sobrino de la mujer atropellada, Alejandro, denunció que el chófer frenó a 40 metros del lugar porque los pasajeros le avisaron. Él planteó la posibilidad de que el colectivero no hubiera visto a su tía cruzar la calle, ya que en el video no se observó que intentara frenar el vehículo. Además, Alejandro destacó que la jubilada había salido a hacer compras y que había cruzado correctamente.

Investigación y reclamos de los vecinos

Durante una entrevista con el noticiero de Telefe, Alejandro expresó: “No sé qué pudo haber pasado, pero seguro la culpa no fue de mi tía”. Describió a la víctima como una mujer que había superado el cáncer de mama y que cuidaba de sus hermanas mayores, de 85 y 90 años, que tenían dificultades motrices.

Fuentes judiciales informaron que la fiscal Alejandra García, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8 de La Matanza, se hizo cargo de la causa e imputó al chófer por presuntamente haber cometido homicidio culposo. García ordenó que el joven se sometiera a un test de alcoholemia y a una pericia toxicológica para determinar si se encontraba con los sentidos alterados. Se confirmó que no tenía alcohol en sangre, aunque los resultados de la prueba toxicológica aún estaban pendientes.

A pesar de que la causa se encontraba en sus primeros pasos, Noticias Argentinas anticipó que el colectivero podría enfrentar una pena de entre seis meses a cinco años de prisión si se lo encontraba culpable. Sin embargo, la pena podría agravarse a entre tres y seis años si se demostraba que no intentó auxiliar a la víctima o que estaba bajo los efectos de estupefacientes, según el artículo 84 bis del Código Penal argentino.

Los vecinos de Villa Madero denunciaron la falta de semáforos en la intersección donde ocurrió el accidente y aseguraron que la zona representa un peligro para los peatones debido al tránsito constante de autos, motos, colectivos y bicicletas. Una vecina manifestó: “Nosotros hace 20 años que estamos pidiendo un semáforo. En los planes de la municipalidad de Tapiales figura que hay un semáforo, pero nunca se puso”.

Otra vecina destacó que “el semáforo nos ayudaría con el tráfico, que no para bajo ningún punto de vista. Aceleran y pasan como quieren”. Los residentes también señalaron que la zona es frecuentada por niños y adolescentes, dado que hay una escuela en las cercanías. Una madre relató: “Mi hijo cuando viene a gimnasia, me llama y me dice: ‘Ma, ¿podes cruzarnos a mí y a mis compañeros porque tenemos miedo?’”. Ella sentenció: “No podemos vivir así. Ayer le pasó a Susana, me puede pasar a mí, a ella, le puede pasar a cualquiera”.

