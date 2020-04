Santilli: "Controlaremos el uso de barbijos y tapabocas en los accesos y transporte público de CABA"

por Claudio Corsalini

Durante las primeras horas de entrada en vigencia del uso de barbijos y tapabocas, el Vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, afirmó que "se realizarán diferentes controles en los accesos a la Ciudad, en los centros de transbordo y en el transporte público a fin de constatar la utilización de los barbijos y tapabocas. De todas maneras, apelamos a la conciencia de quienes deban transitar por la ciudad en la utilización de estos dispositivos de protección”, señaló el vicevicejefe porteño.

La medida está vigente desde las 00 de este miércoles, y tiene por objetivo evitar la propagación del virus COVID-19 en el ámbito porteño. En caso de no ser utilizados, las personas corren el riesgo de ser sancionados con multas que van desde los 10 mil a 80 mil pesos. Fue establecida por Horacio Rodriguez Larreta a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) emitido por el propio jefe comunal. La resolución prohíbe, además, la comercialización, en el ámbito de la Ciudad, de los barbijos N95 a cualquier persona que no acredite ser profesional o personal del servicio de salud y a las personas jurídicas que no tengan por objeto la prestación de ese servicio".

10 cosas que tenés que saber sobre los tapabocas caseros

En conferencia de prensa, Santilli, quien también ejerce el cargo de Ministro de Seguridad porteño, destacó que recién desde el jueves 16 de abril se comenzarán a aplicar las sanciones que correspondan por no utilizar estos dispositivos de protección sanitaria. “Este miércoles también será una jornada de concientización de las personas en el uso de los tapabocas. Estas tareas estarán a cargo de los distintos cuerpos de agentes de la Ciudad. Desde mañana comenzaremos a aplicar las sanciones que correspondan para quien no los utilice; acá lo importante es cuidar al otro”, enfatizó el funcionario porteño.

Consultado sobre el tema de la polémica compra de barbijos a $ 3.000 por unidad, el vice jefe de Gobierno señaló que “la Ciudad compró 1.600 barbijos, luego de que dos licitaciones previas quedaran desiertas, y en la necesidad de tener insumos para nuestros sistema de salud adquirió esa cantidad de barbijos. De todas maneras, seguimos convocando a todos los sectores involucrados porque debemos proveer de estos insumos a todo el sector sanitario que lucha en medio de la pandemia. De todas maneras, todas las semanas lanzamos licitaciones”, afirmó, por último, Santilli.