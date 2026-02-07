E-commerce: los productos nacionales que lideraron

Somos un país donde la conversación pública suele anticipar y guiar al consumo, y los datos de un resumen de las ventas más populares del popular sitio de Ecommerce Mercado Libre lo confirman. En su recién publicado paper “MELI Trends 2025”, el informe anual donde analizan y ordenan los millones de búsquedas realizadas en su plataforma, aparecieron cosas que reflejan un verdadero termómetro social.

En el mapa de intereses social local se ordenan postales elocuentes: el fenómeno del K-Pop, el pistacho, las lentejuelas, la serie El Eternauta y algo inesperado: la célebre “estrella culona” que protagonizó el streaming del Conicet en las profundidades del mar argentino. Todo eso conviviendo en el ranking de búsquedas.

Fenómenos culturales, científicos y gastronómicos que, lejos de ser efímeros, se transformaron en productos concretos, muchos de ellos de origen nacional.

El caso de la “estrella culona” es paradigmático. Nacida del asombro colectivo que generó una expedición científica del Conicet transmitida en vivo desde el fondo del mar, el término fue buscado cerca de 44 mil veces en los sitios de ML. No se trató solo de curiosidad: la viralización impulsó ventas de productos educativos, juegos de ciencia, microscopios y telescopios. La ciencia, por una vez, también fue tendencia de mercado.

Algo similar ocurrió con El Eternauta. El histórico cómic argentino volvió a ocupar un lugar central en las búsquedas a partir del cruce virtuoso entre literatura, audiovisual e identidad nacional. Libros, ediciones especiales y merchandising reactivaron una obra que, décadas después, sigue dialogando con el presente. En un contexto globalizado, el dato no es menor: los contenidos locales no solo resisten, también traccionan consumo.

Pop Internacional. El informe también confirma que la cultura pop internacional sigue marcando el pulso: el K-Pop superó las 15,7 millones de búsquedas, impulsando la demanda de productos vinculados a estrenos, figuras coleccionables y accesorios. Pero el rasgo distintivo de 2025 fue la apropiación de esas tendencias, que derivó en producción y oferta argentina.

La moda y la música en vivo aportaron lo suyo. Lentejuelas, pilusos y brillos dominaron las búsquedas asociadas a recitales y festivales, mientras que sabores como el pistacho con 1,2 millones de búsquedas; el chocolate “Dubai” –que sumó 500 mil búsquedas– o la infusión “flor de Jamaica” confirmaron el poder de las redes para transformar ingredientes en fenómenos de consumo masivo.

En paralelo, los símbolos de siempre mantuvieron su vigencia. El mate lideró el ranking con más de 107 millones de búsquedas, recordando que la identidad también se expresa en hábitos cotidianos que conviven con lo nuevo.

“Los datos nos muestran claramente que el consumo también se explica por su vínculo con experiencias y fenómenos culturales”, señaló Adrián Ecker, country manager de Mercado Libre Argentina. La frase resume el espíritu del informe: detrás de cada búsqueda hay una historia, y detrás una oportunidad.