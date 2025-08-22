El 96% de docentes apoya incluir la prevención del consumo de alcohol en la currícula escolar

Un nuevo estudio impulsado por la Red Regional de Acción Preventiva para la Adolescencia y la Juventud reveló que el 96% de docentes de escuela secundaria en América Latina considera fundamental incorporar la prevención del consumo de alcohol en la curricula escolar de la escuela secundaria.

El trabajo en cuestión es “El Consumo de Alcohol en Adolescentes Menores de Edad” y para su elaboración participaron 487 docentes de secundaria en instituciones de Argentina, Brasil, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. De allí se concluyó que “la labor docente va mucho más allá de transmitir conocimientos. En las aulas también se identifican señales tempranas de riesgo, como el consumo de alcohol en menores de edad, que requiere atención oportuna y estrategias efectivas de prevención”.

La problemática está extendida: el 71% ha identificado casos de consumo de alcohol entre sus estudiantes

Pero, a pesar del compromiso, la investigación advierte que el 54% de los docentes no se siente capacitado para abordar el consumo de alcohol en clase, y el 38% identifica la falta de capacitación como una barrera directa para hacerlo. A ello se suma que el 29% indica que carece de recursos o materiales pedagógicos adecuados.

Por otra parte, la problemática está extendida: el 71% ha identificado casos de consumo de alcohol entre sus estudiantes, y un 39% ha recibido confesiones directas. Todo eso refuerza el rol del docente como agente clave en la detección temprana y en la orientación preventiva desde la escuela.

Los docentes atribuyen principalmente la decisión de consumo a la influencia de los amigos (55%), seguida por la de los miembros de la familia (26%).

Aunque el 73% dice conocer bien o muy bien los riesgos del alcohol en menores, este conocimiento no se traduce automáticamente en acción dentro del aula, por falta de herramientas institucionales y apoyo sistemático.

Educación y arte

Uno de los hallazgos más alentadores del estudio es el impacto positivo de los programas educativos basados en el arte. Un ejemplo es “En Serio”, iniciativa que emplea el teatro y la narración para sensibilizar a los adolescentes.

El 61% de los docentes ha participado en este tipo de actividades, y el 55% notó mejoras en el comportamiento de sus estudiantes. Las actividades más valoradas por el profesorado incluyen charlas con profesionales (60%), actividades curriculares, dinámicas educativas y obras teatrales.

Además, los docentes proponen otras acciones concretas para reforzar la prevención:

Incluir el tema en el plan de estudios (38%)

Realizar talleres y charlas periódicas (34%)

Involucrar a las familias (16%)

Desarrollar materiales didácticos (15%)

“Desde la Red, creemos firmemente que el arte y la educación son herramientas poderosas para transformar realidades. La posibilidad de identificar a tiempo el consumo de alcohol en adolescentes es clave para prevenir consecuencias mayores. Nuestro compromiso es seguir impulsando espacios creativos y educativos que conecten con los jóvenes desde el respeto, la empatía y la información”, propuso Raúl Márquez, Coordinador Regional LAC de Prevención de la Red Regional de Acción Preventiva para la Adolescencia y la Juventud.

En Argentina, el estudio se llevó a cabo principalmente en Buenos Aires, con algunas entrevistas adicionales en Córdoba. Los resultados muestran una realidad preocupante: el 63% de los docentes entrevistados afirma haber observado a estudiantes involucrados en el consumo de alcohol, y un 28% señala que algún alumno le ha confesado directamente haber consumido.

Frente a este escenario, el compromiso del cuerpo docente es contundente: el 94% considera indispensable incluir la prevención del consumo de alcohol en la currícula escolar.