El Banco de Alimentos Buenos Aires busca voluntarios en su tarea de ayudar a 360.000 niños y adolescentes

El Banco de Alimentos Buenos Aires (BA) organizó la campaña "Sumemos manos" que convoca voluntarios y voluntarias para ayudarlos en su trabajo de asistir a 360.000 personas a través de 1280 comedores y merenderos del AMBA. Este 2025, por ejemplo, 5.263 voluntarios donaron 22112 horas.

Fernando Uranga, director general del Banco, remarcó: "Agradecemos a los voluntarios corporativos, particulares y otros aliados que forman parte del Banco de Alimentos Buenos Aires. Desde clasificar alimentos hasta colaborar en campañas y eventos, ellos son el motor que nos impulsa a llegar a más de 360.000 personas a través de 1.280 comedores y merenderos en Buenos Aires, su trabajo es de vital importancia para que el alimento llegue en tiempo y forma a quienes lo necesitan”.

Y agregó: “En el día del voluntariado, invitamos a quienes quieran compartir una experiencia colectiva e inspiradora a sumarse a nuestro voluntariado”.

Cómo colaborar con el Banco de Alimentos

Existen varias formas de colaborar con la institución:

- Individual: se trata de personas que donan su tiempo a la institución. Pueden elegir ser voluntarios ocasionales o permanentes.

- Corporativo: son colaboradores de una empresa que donan su tiempo gracias a los programas de Responsabilidad Social.

- Escolar: son alumnas y alumnos de colegios que trabajan coordinados por sus instituciones educativas. El objetivo de esta tarea es generar conciencia solidaria, mostrándoles a los adolescentes una realidad distinta a la que conocen y dándoles, al mismo tiempo, la oportunidad de cambiarla.

La tarea principal de los voluntarios es clasificar y chequear el estado de los alimentos donados para asegurarse que lleguen a los beneficiarios en perfecto estado.

Voluntaria del Banco de Alimentos Buenos Aires

Turnos: Lunes a jueves de 9:30 a 12:30 y de 13:30 a 16:30. Viernes: de 9:30 a 12:30 y de 13:30 a 15:30.

Lugar: Centro de Distribución Benavídez: Chilavert 275, Benavídez (Tigre). Contacto: [email protected].

Sobre el Banco de Alimentos Buenos Aires

Se trata de una organización sin fines de lucro que, desde hace 24 años, lucha para reducir el hambre, lograr una mejor nutrición y rescatar alimentos. Bajo el lema “Menos Hambre, Más Futuro” funciona como un puente entre los que sufren hambre y los interesados en colaborar.

Por ese motivo se piden donaciones de alimentos aptos para el consumo con el objetivo de almacenarlos, clasificarlos y distribuirlos entre diferentes comedores y organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. De esta forma, se alimentan más de 360.000 personas por día, especialmente niños, niñas y adolescentes.

Con el objetivo de “ayudar al que sufre hambre”, el BA trabaja sin descanso gracias al apoyo y la colaboración de empresas que aportan alimentos y productos, voluntarios, donantes de fondos y, especialmente, merenderos, comedores y centros comunitarios que se encargan de atender a los cientos de miles de niñas, niños y adolescentes que no tienen la comida asegurada y necesitan estos espacios para poder alimentarse.

Su centro de distribución se encuentra en Benavídez, partido de Tigre. Para más información puede ingresarse a su página web oficial: www.bancodealimentos.org.ar.

