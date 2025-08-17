El “Rinoceronte Blanco”: un robot chino rompe el récord mundial en los 100 metros

La Universidad de Zhejiang, en el este de China, anunció esta semana que su robot cuadrúpedo, conocido como “Rinoceronte Blanco” (White Rhino), completó los 100 metros lisos en 16,33 segundos, estableciendo un nuevo récord Guinness. La marca superó ampliamente el registro anterior de 19,87 segundos, que pertenecía al robot “Hound” de la República de Corea.

El reconocimiento oficial se entregó el pasado 15 de julio en Hangzhou, capital de la provincia de Zhejiang, donde una representante de Guinness World Records emitió el certificado al equipo de investigación. La demostración se realizó en un centro de pruebas especializado de la ciudad.

Aunque la marca todavía está lejos del récord humano de Usain Bolt (9,58 segundos en Berlín 2009), se trata de un avance significativo en la robótica de alta velocidad. “Este fue un objetivo muy exigente”, señaló el profesor Wang Hongtao, líder del proyecto, quien destacó que la prueba no solo mide velocidad y potencia, sino también estabilidad y control en movimientos rápidos.

El Rinoceronte Blanco fue desarrollado por el Centro de Mecánica X, la Escuela de Aeronáutica y Astronáutica y el Centro Global de Innovación Científica y Tecnológica de Hangzhou. Su principal innovación radica en un enfoque de diseño avanzado de robots, que optimiza de forma integral la dinámica de cada articulación y actuador antes de la construcción.

El equipo aplicó algoritmos de optimización multiobjetivo para ajustar las proporciones geométricas, los motores y los sistemas de reducción, lo que permitió un hardware más robusto y eficiente. En particular, se diseñaron actuadores solenoides articulares de alta densidad de potencia, capaces de ofrecer un alto par y una respuesta rápida, comparables a un “sistema muscular de competición”.

A nivel de software, sus movimientos inteligentes se logran gracias a un sistema de control dinámico basado en aprendizaje por refuerzo, lo que le permite reaccionar de forma precisa en entornos complejos.

Además de la velocidad, el Rinoceronte Blanco puede cargar hasta 100 kilogramos, lo que lo convierte en una máquina versátil para aplicaciones prácticas. “Es un robot capaz de correr a gran velocidad y de soportar cargas pesadas”, subrayó el doctor Cheng Shaowen, miembro del equipo de investigación.

En el futuro, el robot podría utilizarse en operativos de rescate, transporte en terrenos extremos o misiones de exploración, ampliando sus capacidades más allá de la demostración atlética. Según sus creadores, el verdadero objetivo es que pase de “correr rápido” a “correr de forma útil”.