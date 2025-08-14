Argentina potencia sus importaciones desde China con nuevas oportunidades de negocio

Ventajas de importar desde China

Precios competitivos gracias a la producción a gran escala y a costos operativos más bajos.

Amplia variedad y tecnología: desde maquinaria industrial hasta productos de consumo, con acceso a innovación y diversidad de oferta.

Opciones logísticas flexibles: transporte marítimo o aéreo adaptado a cada necesidad.

Proceso más ágil: la eliminación del SEDI y de licencias previas simplifica trámites y reduce costos.

Aranceles reducidos e incentivos: se han eliminado ciertos impuestos, como el impuesto país.

Novedades regulatorias en Argentina

Desde 2025, ya no es necesaria la aprobación previa de licencias de importación. El nuevo esquema agiliza la operatoria, disminuye barreras y facilita la planificación comercial. Estas medidas, sumadas a la reducción de aranceles, buscan incrementar la competitividad y diversificar la oferta en el mercado interno.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El rol de Chinalat en este nuevo escenario

En este contexto favorable, Chinalat, dirigida por la especialista uruguaya Cecilia Ceballos, con más de 24 años de experiencia en comercio exterior, se posiciona como socio estratégico para importadores argentinos.

La empresa ofrece:

Servicio de agente de compras en China: búsqueda y verificación de proveedores confiables.

Logística y despacho en Argentina: gestión integral hasta la entrega final.

Viajes de negocios a China: acompañamiento profesional a la Feria de Cantón en abril y recorridos por mercados internos, para conocer productos, negociar directamente y asegurar la mejor relación calidad-precio.

Conclusión

Con un marco normativo más abierto, costos competitivos y apoyo profesional especializado, importar desde China es hoy una de las opciones más atractivas para empresarios y emprendedores argentinos. Chinalat no solo facilita cada etapa del proceso, sino que también ofrece la oportunidad única de vivir la experiencia de negocios en China, fortaleciendo relaciones comerciales y asegurando operaciones exitosas.

Este 19 de agosto a las 18hs Cecilia dará una charla sobre importaciones en la Expo Industrias y Servicios en la Rural, Buenos Aires.