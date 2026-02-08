El sable corvo de San Martín ya puede visitarse gratis: sede, días y horarios

El sable corvo del general José de San Martín, una de las reliquias más emblemáticas de la historia argentina, ya puede visitarse de manera libre y gratuita en la Ciudad de Buenos Aires. Tras su paso por Santa Fe y luego de los homenajes realizados por el aniversario del Combate de San Lorenzo, el arma histórica se exhibe desde este domingo en el histórico cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo, en Palermo.

El sable regresó así a la custodia militar luego de haber permanecido durante años en el Museo Histórico Nacional. La decisión fue adoptada por el Gobierno nacional con el objetivo de que la pieza sea resguardada por el cuerpo de élite creado por el propio San Martín en 1812, y que hoy continúa siendo uno de los símbolos más fuertes de la tradición castrense argentina.

Un símbolo de la gesta independentista

El sable corvo acompañó al Libertador en los momentos decisivos de la gesta emancipadora sudamericana, desde las campañas del Ejército de los Andes hasta las batallas que marcaron el rumbo de la independencia regional. Más que un arma, se trata de un objeto cargado de valor histórico, político y simbólico, asociado a la figura de San Martín como estratega y líder continental.

La exhibición permite a los visitantes acercarse a una pieza única del patrimonio nacional, en un entorno que también forma parte de la historia: el histórico Cuartel de Palermo, sede tradicional de los Granaderos a Caballo.

Cuáles son los días, horarios y dónde verlo

El Regimiento difundió el cronograma oficial para quienes deseen visitar la reliquia:

- Lugar: Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” – Histórico Cuartel de Palermo

- Dirección: Av. Luis María Campos 554, Ciudad de Buenos Aires

- Días de visita: de miércoles a domingo y feriados

- Horario: de 11.00 a 19.00

- Entrada: libre y gratuita

La muestra está abierta al público general y no requiere inscripción previa, lo que la convierte en una oportunidad única para conocer de cerca uno de los objetos más representativos de la historia argentina y rendir homenaje al legado del Libertador.