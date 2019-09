El gobernador de Salta y candidato de vicepresidente por Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey, se refirió este jueves a los efectos de la “grieta” en la sociedad argentina y consideró que el clima de confrontación "agiganta cada vez más la figura de Roberto Lavagna".

“Este clima es el que hace que a la Argentina le vaya como le va. Pero somos optimistas, lo que está pasando pone más en valor a nuestro candidato a presidente” consideró el salteño en diálogo con la periodista María Laura Santillán por AM870.

Al ser interrogado sobre el resultado de las elecciones primarias del 11 de agosto, Urtubey analizó que para el votante argentino, “el candidato que acuerda no es atractivo”. “La confrontación es más valorada que las políticas de centro, por eso hay que avanzar en una reforma constitucional”, expresó.

Cuál es el plan de Roberto Lavagna para poner "dinero en el bolsillo de los argentinos"

En este punto, consideró necesario además, "elevar el umbral de la institucionalidad", y enfatizó: "Lavagna es atractivo para el electorado, es el político con mejor imagen".

"Con lo que tuvimos hasta ahora no nos fue muy bien. ¿Por qué no probamos otra cosa?", interpeló a la entrevistadora. Ante la pregunta acerca de quién detenta el poder real en la fórmula presidencial del Frente de Todos, el gobernador salteño se limitó a expresar que no sabe “cómo funciona la interna de ese espacio” y aclaró que tiene “serias diferencias desde el punto de vista de la institucionalidad de lo que ha sido el proceso político del kirchnerismo”.

“En campaña todos tratan de mostrar la mejor versión de sí mismo”, detalló y sobre su gestión en Salta, sostuvo: “Generamos un gobierno super ciudadano”.

La revancha de Lavagna

Durante la entrevista, Urtubey también se refirió a la proclama de Consenso Federal acerca de “poner plata en el bolsillo de la gente”. “La forma de hacerlo es modificar la estructura de nuestra actividad económica. Con las tasas en el nivel que están, paralizaron toda la actividad productiva”, sostuvo.

Y agregó: “Hoy la pyme está en una situación seria en términos de sustentabilidad, si no resolvés eso, no generás mercado interno, ni recursos, ni tampoco podés pagar deudas”.

En este punto, se refirió específicamente al presidente Mauricio Macri. “El error fue pensar que la confianza en Argentina la recuperaba un dirigente. La confianza la dan las instituciones, no las personas”, expresó.

“Si no apostás a darle competitividad a los sectores productivos, estás complicado. Veamos cómo funcionó el programa económico del Gobierno: sacaron del presupuesto los subsidios a la energía para hacerlos competitivos, aplicaron un tarifazo, y después dolarizaron los insumos. La gente hizo un esfuerzo enorme, pero las empresas están fundidas”, remató.

