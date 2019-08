Cuál es el plan de Roberto Lavagna para poner "dinero en el bolsillo de los argentinos"

El candidato peronista por Consenso Federal, Roberto Lavagna, enumeró este jueves los puntos principales del programa económico que llevará adelante en caso de ganar la presidencia: aumento de salario mínimo, desdolarización de tafifas y eliminación del IVA en alimentos de la canasta básica. Hizo el anuncio a diez días de las PASO en la sede de su partido acompañado por su candidato a vice, el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, y por su aliado y mandatario santafesino, Miguel Lifschitz.

"Dinero en el bolsillo de los argentinos", tituló el ex ministro de economía a su paquete de medidas, que incluyó también una propuesta de "modificación fuerte del mínimo no imponible" del Impuesto a las Ganancias. "A partir de $ 38.500 ya se empieza a pagar impuesto sobre el trabajo, no muy lejos de la canasta familiar de $ 31.000. Hay 2,2 millones que pagan este impuesto, una modificación del mínimo no imponible y de las escalas es posible e importante", señaló.

Lavagna remarcó, además, que "hay que bajar los impuestos que gravan la inversión. La inversión no puede ser gravada", y agregó: "Reducción de impuestos a la inversión y al trabajo". "Hay que volver a poner en marcha la economía y para que vuelva el consumo hay que ponerle plata al bolsillo de los argentinos. Ese dinero no va a la especulación ni al colchón, es dinero para trabajadores y jubilados que va a mover la economía", remarcó.

Para Lavagna, hay que restringir el ingreso de capitales "especulativos"

Los puntos principales de su programa son:

• Articulación de consumo, inversiones y exportaciones.

• Recomposición del salario mínimo vital y móvil y jubilaciones.

• Acuerdo de precios, productividad y salarios.

• Creación de un Consejo Económico y Social.

• Tasa 0% para el IVA de los productos sensibles de la canasta básica de alimentos y ampliación de los mismos.

• Devolución del 5% de IVA para pagos con tarjeta de débito.

• Devolución del 15% del IVA para jubilados y beneficiarios de planes sociales

• Ajuste de tarifas conforme a la variación del salario y revisión de los contratos de servicios.

• Redefinición del Impuesto a las Ganancias para evitar que cada año se vayan incorporando más trabajadores al pago del tributo y que, a su vez, su escala sea cada vez más alta.

• Impuesto a las Ganancias 0 para pymes que reinviertan.

• Redefinición de alícuotas, deducciones y escalas que hoy rigen para el Impuesto a las Ganancias que debe alcanzar a los altos ingresos y homogeneizar el sistema para que no haya saltos entre, por ejemplo, un monotributista y un trabajador autónomo.

• Profundización de la productividad y mejora del perfil exportador.

• Política fiscal monetaria equilibrada.

• Extensión progresiva del plazo de vencimiento de las Leliqs mediante instrumentos de control de liquidez, como encajes bancarios u operaciones de mercado abierto con títulos públicos.

• Creación de un programa nacional de capacitación para pymes.

• Incorporación de gastos en educación a las deducciones.

• Conformación de un Fondo Compensador para los actuales deudores de créditos UVA de modo tal que asegure que la cuota no aumente más que los salarios.

Urtubey: "La teoría neoliberal no camina, planchar la economía para bajar la inflación no funciona"

En tanto, las principales medidas de un eventual gobierno suyo serían la suba del salario mínimo vital y móvil, y que productos como carne, fruta, aceite y pan -que actualmente pagan 10,5% de IVA, la mitad— pasen a pagar cero. También señaló que los créditos, como el UVA, deberán pasar a estar indexados por salarios y no por variables financieras y planteó que desdolarizará las tarifas de los servicios públicos. "Hay dos complementos a esto. Uno es desdolarizar las tarifas de los servicios públicos, tienen que ser en pesos y en estos momentos cualquier modificación no puede pasar la variación que tengan los salarios", planteó.

El objetivo de este programa económico, según explicó Juan Manuel Urtubey en su cuenta de Twitter, es “combatir la inflación, reactivar el consumo y recomponer el ingreso de las familias argentinas”. “Queremos dejar atrás una economía que sólo piensa en el ajuste, y pasar a una que dependa de la producción y el trabajo”, agregó.

Lavagna, a quien las encuestas ubican en tercer lugar de las intención de voto, aprovechó la oportunidad para lanzar críticas a los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri: "Venimos de 8 años de un absoluto estancamiento económico, cuatro del anterior y cuatro de este gobierno", evaluó. Aunque de inmediato se centró en la actual gestión: "El año que viene sigue esta caída, sigue un ajuste mayor que el de este año porque estos programas de ajuste son una espiral. El camino es generar producción, que entre otras cosas, genera recaudación genuina para el estado y es ahí donde se alcanza el equilibrio fiscal", advirtió.

