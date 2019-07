Urtubey: "La teoría neoliberal no camina, planchar la economía para bajar la inflación no funciona"

En plena campaña electoral, el precandidato a vicepresidente por Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey, recorrió la provincia de Jujuy donde lanzó fuertes críticas a las políticas económicas del Gobierno. "Planchar la economía a efectos de que, con una economía planchada baja la inflación, no funciona en Argentina ni en otros lugares", advirtió.

El gobernador de Salta estuvo acompañado por los aspirantes a la diputación nacional del espacio, Alejandro Snopek y Ana Soledad Alarcón, en las distintas actividades en la provincia, entre ellas, la visita a la Cooperativa de Trabajo Textil del Norte Argentino (COOTEXNOA) donde expresó: "Un gobierno tiene la obligación de apoyar a los distintos sectores productivos para poner en marcha al país" y agregó: "Noto una enorme falta de incentivos en medio de la crisis actual".

"La cultura del trabajo y la competitividad de las economías regionales vienen siendo afectadas no sólo en los últimos 3 años, sino durante décadas y, particularmente, durante el anterior gobierno también. Si Argentina no crece, invariablemente, la pobreza va a crecer. Esto es un dato de la realidad. Crece la economía, con lo cual mejora la calidad de vida o crece la pobreza", aseguró Urtubey.

Además, apunto a que "la teoría neoliberal no camina. Planchar la economía a efectos de que, con una economía planchada baja la inflación, no funciona en Argentina ni en otros lugares, eso ya se demostró, ya se probó y no camina, por lo cual me parece que hay que probar por un camino diferente".

Además, recordó que su compañero de fórmula, Roberto Lavagna, cuando asumió como ministro de economía en abril del 2002, "encontró a la Argentina con una inflación de un 10% mensual, y se fue con una inflación de menos del 1% mensual, con tasas de crecimiento superiores al 9%, con superávit de balanza comercial y con superávit fiscal".

En su posición firme por la defensa del federalismo, Urtubey afirmó que "en la clásica mirada del puerto, primero se eliminó el decreto 814 que establecía la compensación de aportes patronales en economías regionales con menor actividad económica. Luego se lo volvió a poner pero para pocas actividades resueltas en Buenos Aires, no en cada una de las provincias". Lo mismo ocurrió con las retenciones: "El Gobierno decía que no era bueno que hubiese retenciones, pero las seguimos teniendo".

