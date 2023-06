Un profesor de Filosofía de colegios secundarios de Pilar perdió su casa en un incendio ocurrido hace menos de dos semanas. Desde ese entonces, permaneció en el terreno, durmiendo en una carpa, para no abandonar a sus mascotas. Cuatro perros y tres gatos viven con el hombre, que recibe ayuda de sus exalumnos, quienes iniciaron una campaña de colaboración.

De la casa, ubicada en la calle Bergantín República en el barrio de San Blas, no quedó nada. Carlos Ávila, el hombre que perdió hasta su celular en el fuego, ocasionado por la explosión de una garrafa, pasó tres días internado. Algunas de sus mascotas también sufrieron lastimaduras.

El alias de Mercado Pago al que se puede donar para ayudar a Ávila es antes.sana.rulo.mp

Actualmente, duerme a la intemperie en su terreno, dentro de una carpa, para no dejar solos a sus perros y gatos. Sus allegados lo asisten a diario con colectas, y una exalumna inició una campaña para financiar su recuperación. "Lo bueno es que llegaron materiales y en la semana va a poder hacer de a poco su casita. Gracias de todo corazón por el aguante", dijo la joven.

La exalumna de Ávila relató que, gracias a la difusión del caso, se logró que el municipio participe y envíe un camión para limpiar el terreno de los restos de la casa consumida por el fuego. “Junto con eso, llegaron los ladrillos, los pallets, las piedras, la arena y el cemento para que Carlos pueda construir de a poco otra vez su casa”, detalló.

Alicia Leiva, madre de una exalumna, aportó: "Carlos fue profesor de mi hija en la secundaria en el partido de Pilar. Soy testigo de cómo cada chico lo elegía para que les entregue su diploma de egresados. Lo amaban, es súper compañero de los chicos y una hermosa persona". También destacó que el docente tiene a su lado a “150 alumnos y exalumnos que no lo dejan solo".

"Te pido que colabores con lo que puedas, con aquello que ya no uses. A Carlos todo le sirve, se vienen días muy fríos y lluviosos", agregó la mujer. El alias de Mercado Pago al que se puede donar para ayudar a Ávila es antes.sana.rulo.mp.

Qué dijo el profesor sobre la campaña de sus alumnos

Carlos Ávila, por su parte, ante el duro panorama que atraviesa, manifestó: "Lo puro, lo que me salva, lo que me levanta, lo que me llena de lágrimas de emoción, es saber que tanta gente de luz como cada una de ustedes está conmigo. Me llena, me desborda y tengo todo. Soy un hombre y puedo seguro construir una casa, siendo que hay gente que no tiene nada".

Con esa perspectiva humilde, agregó: “Me resulta difícil decir que vivo un momento duro, cuando hay personas en el mundo viviendo la peor desidia humana".

El hombre, que en sus redes sociales se presenta como vegano, porque intenta “pasar la existencia sin destruir”, compartió una cita atribuida al reconocido poeta, dramaturgo, cineasta y pintor francés Jean Cocteau: “Mi casa se estaba quemando y sólo podía salvar una cosa. Decidí salvar el fuego. No tengo dónde vivir, pero el fuego vive en mí. Y me defiende discretamente de todo lo impuro. Mi futuro ya no es importante. Sólo cuenta la intensidad del instante”.

