Escobar: alerta por un puma suelto en las inmediaciones de un barrio privado

Durante las últimas horas, la localidad bonaerense de Escobar se puso en alerta ante la presencia de un puma que fue captado por una cámara de seguridad rondando en las inmediaciones de un barrio privado. Se montó un operativo de prevención y monitoreo en la zona para evitar que el animal se aproxime a otros lotes o propiedades del espacio.

Según detalló el medio El Día de Escobar, el avistamiento del felino se produjo alrededor de las 2 de la mañana del domingo en el cerco perimetral del Náutico Country Club, ubicado en el barrio El Cazador, al norte de la localidad y a pocos kilómetros de uno de los brazos del río Paraná.

El animal fue visto concretamente cerca de la calle Manny y luego al fondo de la avenida Kennedy. En las imágenes se puede ver al puma desplazándose con lentitud en las inmediaciones del country, en medio de un sendero iluminado, por momentos este detenía su marcha y luego la retomaba con cautela.

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Tras el avistamiento, desde el barrio privado dieron aviso inmediato a las autoridades de Defensa Civil, Zoonosis y Flora y Fauna las cuales respondieron con un operativo coordinado de prevención y monitoreo en el área, según señaló el medio Qué Pasa Web. No obstante, el animal aún no ha sido encontrado.

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Fuentes del operativo indicaron a El Día de Escobar que estos animales poseen hábitos nocturnos, por lo que suelen permanecer ocultos entre la vegetación durante el día, lo que dificulta su localización.

Los equipos de búsqueda indicaron que el felino podría haberse desplazado desde sectores rurales o franjas de monte cercanas al distrito con el objetivo de encontrar alimento o refugio, teniendo en cuenta la proximidad del barrio El Cazador a uno de los brazos del río Paraná, una zona caracterizada por su vegetación y sus corredores de fauna silvestre.

"Ese corredor donde se lo detectó, conecta con el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, están las condiciones naturales para que pasen por la zona. Seguramente se estaba desplazando. Tuvimos el avistaje esa noche y no vimos nada más", explicó el subsecretario de Zoonosis de Escobar, Cristian Pisaco, en diálogo con TN.

Desde el operativo también indicaron que los pumas suelen evitar el contacto con los humanos y no suelen atacar a menos que se sientan amenazados o acorralados. En caso de volver a ver al animal, recordaron no acercarse, abstenerse de perseguirlo y contactarse inmediatamente con Defensa Civil al 103 o con Ojos y Oídos en Alerta al 11-2703-9985.

AS.

LT