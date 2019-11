El exobispo Gustavo Zanchetta volverá a la Argentina para presentarse ante la Justicia

Gustavo Zanchetta anunció que volverá a la Argentina luego de que una fiscal salteña requiriera su captura internacional. El exobispo de Orán (Salta), considerado un "hijo espiritual" del Papa Francisco, está imputado por abuso sexual simple continuado, agravado por ser cometido por un ministro de culto reconocido, en perjuicio de dos víctimas.

Mediante un comunicado de su defensor canónico, el padre español Javier Belda Iniesta, Zanchetta informó que viajará el próximo lunes 25 de noviembre a la tarde y estará aterrizando en Salta a la mañana siguiente, el martes 26 de noviembre. Hasta el momento, el exobispo se encontraba en la Ciudad del Vaticano, donde fijó residencia por invitación del Papa Francisco.

De esta manera, el sacerdote confirmó que se presentará el miércoles 27 de noviembre ante de la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán integrado por los jueces María Laura Toledo Zamora, como presidenta; y los vocales Raúl Fernando López y Héctor Fabián Fayos.

En el comunicado, el vocero afirma que Zanchetta "reitera su total colaboración con las autoridades" asegurando que el exobispo de Orán "no ha querido hasta ahora hacer manifestaciones públicas para respetar las actuaciones procesales".

Belda Iniesta sostuvo que "era falso que se dictara orden de arresto internacional contra él, hecho refrendado por la resolución del 21 de noviembre de 2019 emitida por la Jueza del caso, Dra. Toledo Zamora, en la que considera que no es el momento procesal para valorar semejante petición, al no darse los elementos de necesidad requeridos para ello, y que se debe esperar a considerarla (no a concederla) a la fecha de citación ante el tribunal".

El pedido de captura había sido efectuado por la fiscal penal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, María Soledad Filtrín. "Resulta sumamente pretenciosa la posición del Ministerio Público Fiscal, a que sin tal peligro procesal de fuga o de obstrucción en la investigación, tenga el imputado Zanchetta que aguardar y residir pacientemente en la ciudad de Orán, hasta tanto no se realice la audiencia de debate", respondió el vocero.

"En todo momento el imputado Zanchetta estuvo predispuesto a comparecer ante los estrados judiciales, en grado tal de haberlo hecho incluso en forma espontánea sin que en sentido contrario el Ministerio Público Fiscal haya puesto una actitud renuente de su parte al estricto y fiel cumplimiento de sus distintas obligaciones procesales asumidas", agregó.

En ese contexto, señaló que "considera que sus solicitudes, aun cuando pudieren parecer compulsivas o reiterativas sin que exista motivo aparente, en modo alguno cree que reflejen una espuria intención por su parte, sino que sigue confiando plenamente en que la única intención de la fiscal María Soledad Filtrín Cuezzo es poder alcanzar la verdad y que, por tanto, cuando ejerce legítimamente sus funciones, no tiene otra pretensión que garantizar la presencia de Mons. Zanchetta el próximo 27 de noviembre en el tribunal, para que pueda, en justicia y en el escrupuloso respeto de la ley, dirimirse la cuestión objeto de juicio".

"Por ello, comunicamos que, Dios mediante, Mons. Zanchetta viajará el lunes 25 de noviembre en la tarde, aterrizando en el aeropuerto de Salta la mañana del 26 de noviembre", anunciaron.

En el tramo final del comunicado, aclararon que "Mons. Zanchetta no se encuentra en paradero desconocido ni refugiado en ningún sitio, ni huido de la justicia, sino que se encuentra en la residencia indicada a las autoridades judiciales cuando fue convocado por éstas".

Para finalizar, reiteraron "la total disponibilidad de Mons. Zanchetta a continuar colaborando, como hasta ahora ha hecho y han confirmado las autoridades competentes, para poder esclarecer los hechos objeto de litigio, al tiempo que reitera su inocencia y agradece profundamente a quienes están llamados de algún modo a participar en la causa que hayan sabido aislarse de todo el rumor la rodea para que sus actuaciones, al igual que las de él mismo, no persigan otra cosa que poder hacer justicia".

El comunicado completo de Zanchetta.

