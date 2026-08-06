Una nueva noticia falsa sacudió al ámbito cultural y periodístico en las últimas horas. En vísperas de la celebración de su cumpleaños número 81, diversas cuentas en redes sociales y portales de internet difundieron la versión errónea sobre el fallecimiento del reconocido escritor, periodista y exdirector de la Biblioteca Nacional, Juan Sasturain. La desinformación cobró escala rápidamente en entornos digitales, generando confusión y preocupación entre lectores y colegas del ambiente literario.

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El insólito episodio incluyó además un fallo garrafal de edición por parte de los medios que propagaron el rumor: la publicación original de uno de los sitios que dio por muerto al autor de Tinta china fue ilustrada equivocadamente con una fotografía del periodista y ensayista Martín Caparrós. La gravedad del descuido provocó una inmediata ola de repudio por parte de escritores y figuras de la cultura, quienes salieron de forma masiva a desmentir la noticia y a exigir rectificaciones públicas.

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La aclaración de Juan Sasturain y la irónica respuesta de Martín Caparrós

Lejos de cualquier complicación de salud, el propio Juan Sasturain confirmó que se encuentra en perfecto estado, "feliz y acompañado" tras haber festejado su cumpleaños número 81 junto a sus allegados. Al ser consultado sobre el impacto de la falsa alarma, el escritor manifestó su ajenidad al ecosistema de las plataformas virtuales y cuestionó la ligereza con la que se maneja la información en la actualidad: “No uso redes y no me entero. Qué tiempos desagradables, por decirlo livianamente”, declaró de forma contundente.

En vísperas de la celebración de su cumpleaños número 81, diversas cuentas en redes difundieron la versión errónea sobre el fallecimiento del reconocido escritor Juan Sasturain

Por su parte, Martín Caparrós utilizó sus canales oficiales para tomarse con ironía a la equivocación que involucró su propia imagen en la noticia del supuesto deceso. "Juan, estoy dispuesto a hacer casi todo lo que quieras. Pero por favor no me pidas que me muera por vos, es un poco mucho", bromeó el autor en sus redes sociales, para luego ratificar con alivio que Sasturain está "muy vivo" y gozando de buena salud.

La desinformación en redes y la irresponsabilidad periodística

Este incidente vuelve a poner de manifiesto la creciente problemática en torno a la circulación irresponsable de "noticias falsas" (fake news) y la falta de chequeo de datos en el periodismo digital. La velocidad con la que se replican contenidos no verificados en las redes sociales suele convertir a figuras públicas en víctimas de rumores infundados, exponiendo las severas fallas en el rigor profesional de ciertos portales informativos.

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Casos como este recuerdan las célebres tácticas de desinformación que en su momento expusieron las debilidades del sistema de medios global, donde la urgencia por el impacto o el clickbait se imponen por sobre la verificación de fuentes. En este escenario, la rápida intervención de familiares, amigos y del propio protagonista resultó fundamental para poner freno a la mentira y llevar tranquilidad a los seguidores del emblemático referente de la literatura argentina.

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