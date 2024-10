En el marco de la brecha de género del desarrollo académico y profesional en las áreas de ciencia y tecnología, la ONG Chicas en Tecnología (CET) realizó este miércoles la 11ª edición del festival Chicas Líderes en Tecnología, que invita a las jóvenes a explorar la tecnología como una herramienta de cambio social. Más de 1.700 chicas de entre 13 y 23 años participaron presencialmente de la jornada gratuita, que incluyó talleres, charlas y actividades interactivas.

La convocatoria se llevó a cabo en el Centro Metropolitano de Diseño (CMD), ubicado en el barrio porteño de Barracas, y en formato virtual vía streaming, lo que permitió que 700 jóvenes de toda Latinoamérica se pudieran conectar. De esta manera, alrededor de 2.400 mujeres en total pudieron conocer, junto a expertas, sobre los últimos desarrollos en inteligencia artificial, robótica, realidad virtual, ciberseguridad, diseño, sesgos de género en tecnología y la intersección de la tecnología con sectores como la sustentabilidad, ciudadanía, salud, educación, moda y música.

Sumado a esto, se desarrolló una propuesta completa de talleres, charlas, desafíos lúdicos y actividades interactivas para que las asistentes pudieran explorar de forma práctica la tecnología. Para ello, también participaron empresas líderes, universidades y organizaciones de la sociedad civil, así como mujeres referentes que inspiraron con sus desarrollos y trayectorias.

Durante el encuentro, Paula Coto, directora ejecutiva de CET, aseguró que "las jóvenes enfrentan barreras que inhiben su interés, desarrollo y permanencia en áreas de ciencia y tecnología en un momento de sus vidas en que deciden sus vocaciones y desarrollo profesional futuro". "Los estereotipos familiares y culturales desde la infancia refuerzan su rol social y las vinculan con áreas humanísticas”, subrayó.

Las organizaciones que realizaron el festival recibieron la declaración de interés por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El evento de este año se realizó en alianza con Fundación Cimientos y Enseñá por Argentina, como parte del proyecto “Fortaleciendo la trayectoria en STEM de mujeres jóvenes de Argentina”, cofinanciado por la Unión Europea. En ese sentido, CET, organizadora del encuentro, trabaja para cerrar la brecha de género en el ámbito tecnológico. Sumado a esto, durante el festival, las organizaciones recibieron la declaración de interés por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La barrera de género en el rubro tecnológico

Según informó CET, a pesar de que el uso de la tecnología creció exponencialmente, en Argentina solo el 17% de los estudiantes en carreras relacionadas con programación son mujeres, cifra que disminuyó en los últimos años, mientras que ese número solo asciende al 34% en el caso de ciencia y tecnología. Sumado a esto, menos del 30% de las personas empleadas en el sector tecnológico son mujeres​.

"Este desequilibrio afecta no solo la participación de las mujeres en el sector, sino también la calidad de la tecnología producida, ya que al no incluir diversidad en su diseño y desarrollo, los productos tecnológicos suelen reflejar sesgos que no consideran las necesidades de todos", advirtieron desde la ONG.

Por su parte, el Foro Económico Mundial señaló que la proporción global de mujeres en la industria tecnológica es solo del 26%​. Además, estudios de UNESCO indicaron que las mujeres representan menos del 30% de los investigadores en el campo de la inteligencia artificial. "Esta falta de diversidad tiene un impacto directo en los desarrollos tecnológicos, ya que los equipos homogéneos tienden a perpetuar sesgos de género en las soluciones tecnológicas", sostuvo CET​.

A raíz de esa situación, la ONG remarcó la importancia de llevar a cabo eventos como el festival Chicas Líderes en Tecnología. "La misión es clara: generar un espacio donde las jóvenes descubran el potencial de la tecnología y entiendan cómo pueden utilizarla como una herramienta para la transformación social", explicaron desde la organización, a la par que consideraron que es necesario "redoblar los esfuerzos para revertir estas estadísticas con un trayecto de formación integral y acompañamiento para inspirar esas vocaciones en las jóvenes".

