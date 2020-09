Gremios docentes rechazan dar clases en plazas y calles porteñas

Apenas se conocieron las declaraciones y la propuesta de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, sobre la posibilidad de “sacar los pupitres a la calle”, la respuesta de los gremios docentes no se hicieron esperar.

El primero de los sindicatos en levantar la voz fue la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera). Lo hizo a través de Angélica Graciano, secretaria general del sindicato docente en la Capital Federal. "La ministra Acuña anunció que van a dar clases en las plazas al aire libre, y lo equiparó con tomar una cerveza en la vereda de un bar. Es un claro ejemplo del desconocimiento de los procesos educativos",afirmó la referente del gremio a la agencia Télam. "Estos anuncios hablan claramente del desconocimiento que tienen los funcionarios de los procesos educativos", añadió.

Otro de los gremios docentes que expresaron su rechazo a la iniciativa de la Ciudad fue la Unión de Docentes Argentinos (UDA). “Los sucesivos NO de la Nación y la voluntad de la Ciudad para volver a la presencialidad debe tener un sano equilibrio y evitar politizar un tema tan importante como la educación de los niños y las niñas”, afirmó Sergio Romero, Secretario General del sindicato. “Hasta q no estén dadas todas las condiciones de salubridad para docentes y alumnos no puede retornar a la presencialidad a las escuelas”, agregó.

Por último, Romero señaló que aún no se conoce “la parte fina” del proyecto que presentó el Ministerio de Educación de la Ciudad. En este sentido, el secretario gremial afirmó que primero hay que estudiarlo detenidamente para no politizar el tema. “Tiene que haber un dialogo profundo y detallado sobre el protocolo para llevar adelante esta iniciativa de Ciudad”, dijo Romero.

Por su parte, desde Ademys, también criticaron la propuesta del Ejecutivo porteño. “Las escuelas no son bares y la salud no es un juego. Es una irresponsabilidad absoluta plantear que se saquen las mesas a las calles y evidencia el absoluto desconocimiento de la Ministra de cómo funcionan las escuelas”, aseguró Marisabel Grau, Secretaria de Prensa del gremio docente. En la misma sintonía, se preguntó: “¿los baños, por ejemplo, serían en el espacio público también, detrás de un árbol?", agregó, sin ocultar su oposición a la propuesta presentada este martes en el Palacio Pizzurno. “En Argentina el 81,5% de los infectados tiene entre 15 y 59 años. Los chicos pueden ser portadores asintomáticos del virus transportando tres veces la carga viral que tolera un adulto. El traslado de un alumno de 6 años implica la circulación en transporte de toda una familia. Y treinta niños de 1er grado en una plaza implica una posibilidad muy alta de contacto y contagio”, aseguró, por último, Grau a PERFIL.

Este martes, el Gobierno porteño presentó una nueva propuesta al Ministerio de Educación de la Nación para el "retorno a la presencialidad" a partir del 28 de septiembre próximo en espacios públicos para alumnos y alumnas que perdieron el vínculo con la escuela desde la suspensión de clases en las aulas, como así también para quienes cursan primero y séptimo año de la escuela primaria, y el último año de la secundaria, en colegios comunes o técnicas.

La medida fue elevada por la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, a su par nacional, Nicolás Trotta, luego de la negativa, semanas atrás, del programa delineado para la Ciudad para la reapertura de gabinetes informáticos en las escuelas para 6.500 estudiantes que perdieron el vínculo con la escuela.

