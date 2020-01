Habló la novia de uno de los rugbiers imputados: "Son chicos de bien, estudian y trabajan"

Karen, la novia de Lucas Pertossi, uno de los rugbiers detenidos por el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, brindó una entrevista este jueves 30 de enero y aseguró que los imputados por el homicidio son "chicos tranquilos" y que no tienen "tiempo para meterse en problemas".

"Yo me siento muy triste por lo que pasó. No voy a hablar por lo que debe sentir la familia de Fernando. A mi me dejó muy destrozada, pero él es mi novio y lamentablemente me toca el lugar de acompañarlo porque es mi familia, al igual que la familia de los otros chicos. Yo los conozco y son chicos de bien, estudian, trabajan y no tienen tiempo para meterse en problemas", sostuvo la joven en declaraciones al programa Telenoche.

"No dudo de nada porque yo sé cómo son los chicos, sé a quién tengo al lado mío y la verdad es que se dicen muchas cosas falsas. Lucas no es agresivo, él es un amor conmigo, no sé por qué dicen todas esas cosas", agregó Karen, quien contó que está en pareja hace seis años y que "nunca tuvo ningún problema" ni "episodio" de violencia.

"Él (por Pertossi) se siente muy arrepentido. Está muy mal porque la verdad que lo que pasó fue una tragedia. Me mantuve muy lejos de los medios y más allá de lo que me dicen sus papás, no tuve otra información", reveló, y afirmó que el rugbier le escribe cartas desde el penal de Dolores en el que está alojando.

"No son así como los describen" en los medios de comunicación, recalcó en referencia al grupo señalado por la muerte de Báez Sosa. Sobre Pablo Ventura, la joven aseguró: "No lo conocía, sí escuché que lo han nombrado por familias de familias que lo conocían, pero ninguno de nosotros supimos por qué lo nombraron. No sé si fue porque todavía estaban bajo los efectos del alcohol, si fue un chiste... ".

Aislamiento y vigilancia estricta: cómo serán los días de los rugbiers en el penal de Dolores

Por último, se refirió a la última comunicación que tuvo con Pertossi la madrugada del crimen y explicó que él le dejó "un mensaje" de texto hablando sobre un viaje que querían hacer, pero que el rugbier "no tocó el tema" del asesinato de Báez Sosa "ni en ningún momento dijo que tuvo una pelea a la salida del boliche".

Este jueves, los familiares visitaron a los acusados en el Centro Penitenciario de la localidad bonaerense de Dolores. La visita duró una hora y se produjo fuera del sector usual de visita de la cárcel y del horario acostumbrado. En este marco, Marcial Thomsen, padre de Máximo, uno de los más complicados por el crimen, negó que sean asesinos y calificó el hecho como "una tragedia". "No sé qué les pasó por la cabeza. No son asesinos, fue una tragedia", sostuvo antes de entrar a visitar a su hijo, al tiempo que dijo "lamentar" la situación por la familia de la víctima.

Por otro lado, el programa Involucrados dio a conocer un nuevo video que retrata los momentos posteriores a la golpiza fatal. La grabación, que ya está incorporada a la causa, muestra cómo varias personas tratan de reanimar al joven mientras se encuentra tirado a la salida del boliche. A pesar de sus esfuerzos, para cuando llegó la ambulancia Fernando había muerto producto de la seguidilla de golpes en la cabeza que le propinaron los deportistas.

