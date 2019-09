Hace veinte años que no baja el número de nenas embarazadas

por Mariana Sarramea

Parecen invisibles a los ojos del Estado. Tienen entre 10 y 14 años. Deberían estar en la escuela o haciendo las cosas que hacen otras nenas a su edad. Sin embargo, la maternidad les interrumpió la adolescencia de golpe. Son siete nenas por día que, en Argentina, ingresan a una sala de parto.

Cada año nacen, en promedio, 2.500 bebés de menores de 15 años. Es una cifra que se mantiene estable desde hace, por lo menos, dos décadas. Según las estadísticas del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA), estos nacimiento se deben en gran medida a relaciones con una significativa asimetría de poder y casos de abuso sexual.

“El número sostenido de embarazos adolescentes tempranos responde, ante todo, a la invisibilidad que tienen los casos de abuso sexual”, aseguró a PERFIL Fernando Zingman, responsable del programa de Salud de Unicef Argentina.

Si bien un porcentaje importante corresponde a la falta de información, “la invisibilidad, el poco compromiso y el temor de la comunidad a denunciar situaciones de abuso y de asimetrías de poder son el principal desafío”, agregó.

En lo que respecta a adolescentes de entre 15 y 19 años, desde 1980 hasta 2017 la tasa de embarazo descendió de manera lenta pero continua. Los datos del Ministerio de Salud indican que el país en esos años pasó de ochenta nacimientos por mil adolescentes a poco más de 53 por mil.

Sin embargo, la fecundidad temprana entre los 10 y los 15 años, hace veinte años que presenta valores que oscilan entre 1,9 y 1,5 por mil. La situación empeora en términos de brechas y desigualdades en provincias del Norte, donde uno de cada cuatro bebés son dados a luz por nenas y adolescentes de entre 10 y 19 años. Por caso, a fines de 2018 una escuela de 200 alumnos del barrio Alto Comedero, en Jujuy, registró treinta embarazos de alumnas de entre 12 y 19 años. La mayoría, producto de abuso. “Hay que enfatizar que estamos hablando de formas de violencia contra las niñas. El no informar es una violencia y el no denunciar los abusos, también”, aseveró Mabel Bianco, titular de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).

“Evidentemente, en esas provincias está pasando algo o no está pasando lo que debería pasar. Esto es lamentable porque, además del riesgo biológico, está lo psicosocial, porque son nenas que van a dejar el colegio, que van a empezar a desempeñarse en trabajos precarios y que pierden su adolescencia”, consideró Bianco.

Campaña. Para contribuir a revertir esta situación, FEIM, junto a nueve organizaciones de la sociedad civil, lanzó la quinta campaña para prevenir el embarazo no deseado en la adolescencia, que este año tiene como lema #PuedoDecidir y está enfocada al derecho a elegir cómo, cuándo y con quién tener relaciones sexuales. Se desarrollará del 21 al 28 de septiembre, en el marco de la Semana de la Prevención del Embarazo no Planificado en la Adolescencia.

“Queremos llegar a que todos los chicos y chicas puedan decidir y no sean imposiciones lo que vivan en el ejercicio de su sexualidad. Que sepan que pueden decir ‘no’ cuando no quieren: esto, que parece tonto ya, no es menor, porque hay muchos que aún no pueden ejercer este derecho”, expresó Bianco durante su lanzamiento.

Datos alarmantes

◆ Según datos oficiales, cerca del 14% de los nacimientos que se producen en la Argentina son de adolescentes de entre 10 y 19 años.

◆ Cada año nacen, en promedio, 2.500 bebés de nenas menores de 15 años.

◆ El 70% de esos embarazos, es decir siete de cada diez, no fue planificado, ocurrió por imposición o falta de información.

◆ En las provincias de Chaco, Formosa o Misiones, el porcentaje es aún mayor: por cada cuatro nacimientos, uno corresponde a niñas y adolescentes.

◆ Desde el año 1980 a 2017 la tasa de embarazo descendió de manera lenta pero continua.