A tan sólo dos días de que se conozca el veredicto sobre la madre de Lucio Dupuy y su pareja, ambas acusadas de asesinar y torturar al pequeño de cinco años en La Pampa, el hermano de Magdalena Espósito rompió el silencio y dijo que "Magui" dejó de ser parte de su familia.

Maximiliano calificó a Lucio como "el hijo que no tengo" y, en diálogo con Infobae, contó que conserva un montón de fotos y recuerdos con su sobrino. Actualmente, ya no la siente a “Magui” parte de su familia. “Dejó de ser mi hermana. Lucio era el hijo que no tengo”.

Sin embargo, la relación de Maximiliano Espósito con su hermana se rompió mucho antes de aquel día del homicidio. “La última vez que la vi fue cuando dejó a Lucio con Maxi (su tío paterno). Esa fue la última vez que hablé. Ella dejó de ser mi hermana”, detalló.

Respecto del juicio, no quiso dar más testimonio que la desilusión por la vida de Lucio: "Con respecto al juicio de nada sirve porque Lucio ya no está y todos sabemos lo que merecen. Lo que realmente me duele, y me dolerá toda mi vida, es Lucio".

"Quiero recordar a mi sobrino pateando la pelota o dando vueltas y comiendo helado. Me quedo con eso. Sé que algún día lo encontraré", agregó.

Con respecto a la familia Dupuy, Maximiliano Espósito cuenta que el tío paterno de Lucio, del mismo nombre, fue “el único familiar que siempre estuvo para él. Voy a estar toda la vida agradecido con él”. Pero inmediatamente aclara, sin referirse a nadie en particular: "Hay muchos que ahora lo extrañan, pero cuando estaban no lo valoraron. Podría contar infinidad de cosas sobre personas que hoy lo lloran, pero prefiero recordar a mi sobrino".

El juicio por el crimen de Lucio Dupuy

Magdalena y su pareja Abigaíl Páez podrían recibir la pena de prisión perpetua, acusadas de "abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización con acceso carnal vía anal con un objeto; agravado por haber sido cometido por la ascendiente; con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años; todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía”.

Los detalles de la autopsia que revelaron torturas, sumado a los chats entre ellas hablando de los golpes y castigos que recibía el niño son las pruebas más rotundas que pesan en la causa. Serán los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora quienes definar si son culpables o no, y luego qué pena recibirán.

