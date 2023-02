Caso Lucio Dupuy: denuncian a la jueza que decidió la tenencia y su padre salió a defenderla

La jueza de Familia y del Menor N°1 de La Pampa Ana Clara Pérez Ballester, que otorgó la tenencia de Lucio Dupuy a su madre, Magdalena Espósito Valenti, y a su pareja Abigaíl Páez, acusadas de asesinar al menor fue denunciada por “incumplimiento de los deberes de funcionario público". En ese sentido, el padre de la magistrada, el camarista civil Alejandro Pérez Ballester, salió en su defensa y apuntó contra el papá de la víctima.

La denuncia penal contra Pérez Ballester fue realizada por la Fundación "Más Vida", ONG de Derechos Humanos, ante la Unidad de Atención Primaria, dependiente del Ministerio Público Fiscal pampeano. La misma apunta a investigar la culpabilidad o no de la juez y los demás funcionarios dependientes que hayan actuado desde el juzgado en el trámite sobre Lucio, que falleció en noviembre de 2021.

Alfredo Casero disparó contra el beso de dos hermanos bailarines y lo mezcló con el caso Dupuy

“Tuvo varias alertas para evitarle le muerte a Lucio y no sabemos si por una cuestión ideológica no cumplió con los deberes de una jueza de familia”, señaló Raúl Magnasco, presidente de “Más Vida”, en declaraciones a Radio Mitre. "Es difícil pensar que la jueza no tuviera información o sospecha del contexto en el que se encontraba la vivienda definitiva", sostuvo.

Además, agregó que cada vez que Espósito Valenti y Páez, imputadas por el homicidio y abuso sexual del niño, iban a buscarlo a la casa paterna había discusiones en la puerta, llamados a la Policía, y cuando debían "llevarlo de vuelta, no lo hacían".

Lucio Dupuy junto a su madre, Magdalena Espósito Valenti, y Abigail Páez.

“Está claro que no lo querían, eso surge de los chats, la forma en que lo adjetivaban era irreproducible", focalizó Magnasco, mientras que sostuvo que Espósito Valenti habría pedido la custodia de Lucio porque "en tiempos de pandemia no tenía trabajo" y así podía acceder a una asignación que le corresponde por hijo. "Todos los indicadores estaban al alcance de la mano, casi todo el tiempo estaba con fracturas”, prosiguió.

Por último, recordó que el padre de Lucio, Cristián Dupuy, fue varias veces al Juzgado de Familia y no recibió "la más mínima atención". Sobre las torturas y malos tratos que sufrió el menor a lo largo de un año, concluyó: "Son difíciles de ocultar o pretender que nadie se enteró”.

El padre de la jueza salió al cruce Cristián Dupuy

Tras conocerse la denuncia, el juez Alejandro Pérez Ballester, padre de la titular del Juzgado de Familia y del Menor N°1, decidió romper el silencio y salió al cruce las críticas que recibió su hija. "Acabo de leer el artículo. Cristián Dupuy, ¿Podrías precisar en qué aspecto la justicia civil de La Pampa te falló?”, dijo.

“Podrías precisar en qué fecha y/o de qué modo y en qué expediente solicitaste el cuidado personal (tenencia) del pequeño Lucio y que la jueza Ana Clara Pérez Ballester te lo haya denegado?”, agregó el integrante de la Cámara en lo Civil de la Segunda Circunscripción N°2 de Santa Rosa en diálogo con el portal local Maracodigital.net.

El juez Alejandro Pérez Ballester, de larga trayectoria judicial en La Pampa.

“Y en su caso, por qué motivo la jueza mencionada te habría denegado tal pretensión (no existió nunca dicha pretensión). Explicá con sencillos fundamentos para los opinólogos y lo debatimos”, continuó el camarista en contra de Dupuy. "Quiero dejar asentado que mi hija, la jueza asesina, nada tiene que ver, y desconoce este comentario. Espero comentarios con nombres y DNI reales”, concluyó.

El jueves próximo el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa realizará la audiencia de cesura del juicio, en la que resolverán si las acusadas son “culpables” o no del delito de “homicidio calificado y abuso sexual ultrajante”.

FP/fl