Identificaron a más de diez desaparecidos de la dictadura en el predio del ex centro clandestino La Perla

La Justicia federal confirmó este jueves la identificación de más de diez personas desaparecidas durante la última dictadura militar, cuyos restos fueron encontrados en el predio del ex centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba. El hallazgo se produjo en el marco de las excavaciones realizadas en la zona conocida como "Loma del Torito", dentro de la Reserva Natural Militar La Calera.

El trabajo fue llevado adelante por el equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) junto con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba. Según informó el Juzgado Federal N.º 3, a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, los nombres de las víctimas serán dados a conocer la próxima semana durante una conferencia de prensa de la que participarán familiares y organismos de derechos humanos.

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La identificación de estas personas se conoció pocos días después de que el EAAF iniciara una nueva etapa de excavaciones en el predio de La Perla. Las tareas se concentran en un área de tres hectáreas ubicada junto al sector excavado entre septiembre y noviembre de 2025, donde ya se habían recuperado numerosos restos óseos humanos dispersos y desarticulados.

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Los investigadores lograron delimitar el área de búsqueda a partir del análisis de testimonios judiciales, estudios geológicos y una fotografía aérea tomada en 1979. Esa imagen permitió detectar alteraciones en el terreno compatibles con posibles enterramientos clandestinos.

De acuerdo con el EAAF, los restos hallados presentan señales que coinciden con las hipótesis sobre fosas clandestinas y posteriores maniobras de remoción realizadas durante la dictadura para ocultar evidencias de los crímenes cometidos en el lugar.

Las víctimas identificadas en marzo

En marzo de este año ya se había anunciado la identificación de otras 12 víctimas del terrorismo de Estado encontradas en el mismo predio. Entre ellas estaban Carlos D’Ambra Villares, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Mario Alberto Nívoli Gauchat, Alejandro Jorge Monjeau López, Ramiro Sergio Bustillo Rubio, Oscar Omar Reyes, Eduardo Jorge Valverde Suárez, Sergio Julio Tissera Pizzi y Elza Mónica Okelly Pardo.

Memoria y Educación

También fueron identificadas las mellizas Adriana y Cecilia Carranza, militantes secuestradas en Córdoba en 1976. Según explicó la Justicia, un diente permitió realizar el cotejo genético, aunque no fue posible determinar con precisión a cuál de las dos hermanas pertenecía.

La Perla funcionó entre 1976 y 1978 bajo la órbita del Tercer Cuerpo de Ejército y fue uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y exterminio del interior del país. Se estima que más de 2.500 detenidos-desaparecidos pasaron por ese lugar durante el terrorismo de Estado.

Las tareas de búsqueda y recuperación de restos en el predio se realizan desde hace más de veinte años por orden de la Justicia federal y continuarán durante 2026, según confirmaron los equipos encargados de las excavaciones.

CS