Impresionante rescate en el río Limay: una mujer arrastrada por la corriente fue salvada por un guardavidas

Durante la tarde de este lunes, un grupo de guardavidas llevó adelante un impresionante salvataje de una mujer que había quedado atrapada en la corriente del río Limay, en la provincia de Neuquén. El hecho ocurrió en el balneario Gustavo Fahler, ubicado a tres kilómetros del centro de la ciudad capital.

El momento dramático fue registrado por una persona presente en el lugar y el video fue compartido por Francisco Baggio, subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana de Neuquén. En las imágenes, se observa cómo la mujer comenzó a ser arrastrada por la corriente. A pesar de sus intentos desesperados por regresar a tierra, la fuerza del agua la llevó hacia la mitad del río.

Ante la situación, los guardavidas, al percatarse de que la mujer no lograba avanzar hacia la orilla, decidieron lanzarse al agua para salvarla. Dos de ellos nadaron a gran velocidad, mientras la mujer era arrastrada con mayor fuerza por la corriente. Todo esto sucedió ante la atenta mirada de decenas de personas que se encontraban en el balneario.

Rescate con ayuda de una canoa

Mientras los dos guardavidas nadaban hacia la mujer, otros dos socorristas se adentraron en el río a bordo de una canoa para asistir en el rescate y llegar a la orilla con mayor rapidez. Tras varios minutos de tensión, ambos guardavidas y la mujer fueron subidos a la embarcación y finalmente lograron salir del agua.

Una vez fuera del río, la mujer fue atendida en primer lugar por los guardavidas y luego por médicos. Afortunadamente, no sufrió heridas graves.

El subsecretario Francisco Baggio destacó la labor de los guardavidas a través de sus redes sociales, justo cuando se inicia la temporada de verano en el sur del país. En su publicación, mencionó: “El video muestra un salvamento en el Balneario Fahler durante el feriado de este lunes: una mujer que es arrastrada por la corriente, no puede salir a flote, y es rescatada por los guardavidas del puesto, asistidos también por Guardavidas en canoa”.

En conversación con el diario local LMNeuquén, Baggio explicó que la zona del río es conocida por un remolino muy grande, lo que convierte el lugar en peligroso para quienes no son expertos. “Esto pudo haber terminado en una tragedia”, agregó.

Además, subrayó la importancia de respetar los horarios de nado permitidos para garantizar la seguridad de los bañistas y mencionó que la creciente afluencia de público a los balnearios por el calor hacía necesario asegurar la presencia de guardavidas. “Que hubiera un neuquino en el agua y que no tuviera un guardavidas ante cualquier eventualidad, a mí no me iba a dejar dormir tranquilo”, concluyó.

