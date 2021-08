Islas Malvinas: inician la identificación de soldados argentinos en tumbas mal nombradas

Un equipo integrado por seis forenses comenzará a trabajar en la identificación de una tumba colectiva en el cementerio de Darwin para verificar la identidad de cinco soldados caídos en la Guerra de Malvinas. Además, realizarán trabajos en Caleta Trullo, una zona donde funcionaba un hospital de campaña y donde un soldado británico deslizó que podía haber combatientes argentinos enterrados.

"El Plan Proyecto Humanitario Malvinas es una misión especial en la que nos comprometimos con toda la sociedad para identificar a nuestros héroes que se encuentran enterrados en el Cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas", dice la página del Gobierno Nacional respecto a la iniciativa que comenzó en 2017 y permitió identificar a 115 soldados de 122 cuerpos exhumados.

Esta semana comienza la segunda etapa pero a diferencia de 2017, el trabajo estará centrado en dos misiones: una tumba colectiva ubicada en el cementerio de Darwin, llamada C 1 10, y una búsqueda de fosa en Caleta Trullo, luego de que un soldado británico dijera que en esa zona podían existir restos de soldados argentinos.

“Esta segunda etapa tiene dos tipos de trabajo. Por un lado, una tumba colectiva dentro de Darwin que tenía nombres de los cuales una buena parte de ellos apareció en las otras tumbas que estaban en el cementerio. Ese será el trabajo principal. Además, apareció hace unos tres meses un aviso de un excombatiente británico que mencionó la posibilidad de que estuviera enterrado fuera del cementerio, cerca de donde había un hospital de campaña, alguno de los soldados argentinos. No hay certeza, pero logramos con la Cruz Roja que también se pueda inspeccionar esa parte”, explicó el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Daniel Filmus, en CNN Radio.

Los profesionales

Los profesionales que formarán parte de la segunda etapa del Plan Proyecto Humanitario Malvinas son el fundador y ex director del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Luis Fondebrider, Mercedes Salado Puerto, del EAAF, el inglés John Clark, que se sumó gracias a la propuesta de el Reino Unido, Laurent Corbaz, coordinador del mencionado proyecto en las islas, y dos especialistas de Estados Unidos y Australia.

Si bien la llegada del equipo se produjo este lunes y será hoy cuando empiecen con las tareas, deberán permanecer aislados durante siete días por los protocolos contra el COVID-19. Es la segunda vez que los forenses argentinos trabajaran en conjunto con la Cruz Roja, donde Fondebrider se desempeña actualmente como titular de la Dirección de la Unidad Forense del organismo internacional.

Soldado argentino sólo conocido por Dios

Cuatro de los seis integrantes de la misión, los forenses, fueron parte del equipo que en 2017 descubrió que Mario Ramón Luna, quien aparecía grabado en el epitafio de la tumba C 1 10, no estaba enterrado allí sino en otro sitio donde la cruz no tenía identificación.

La confusión ocurrió en el año 2004 cuando se modificó y reformó parte del cementerio de Darwin a través de la Comisión de Familiares. Según consta en el registro, en el año 1983, el oficial británico Geoffrey Cardozo, había grabado en la tumba C 1 10 la leyenda “Cuatro soldados argentinos solo conocidos por Dios incluyendo al 1er Alférez Julio Ricardo Sánchez- 10.487.666”.

Cardozo fue el encargado de recolectar los cuerpos de los soldados argentinos y fue además quien territorializó el cementerio de Darwin.

Sin embargo, desde aquellas modificaciones en 2004, se sumaron otros nombres a la cruz de la tumba C 1 10: además de los mencionados Sánchez y Luna, estaban los nombres de Luis Guillermo Sevilla y Héctor Walter Aguirre.

Tumbas mal nombradas

Durante los meses de junio y julio de aquel año, los forenses pudieron determinar que tanto Sevilla como Aguirre, estaban enterrados en otras dos fosas del cementerio de Darwin.

En esta segunda etapa, los profesionales deberán comparar los restos exhumados con el perfil genético de los familiares de los soldados que fueron a la Guerra de Malvinas.

Al día de hoy, resta dilucidar de quién son los restos de la tumba C 1 10 y también de una fosa común que tiene el grabado de cinco soldados de la Fuerza Aérea., algo que no coincide con los datos de Geoffrey Cardozo, quien tenía registrado dos cuerpos no identificados.

Allí aparecen los nombres de Juan José Ramón Falconier, Guido Antonio Marizza, Marcelo Pedro Lotufo, Francisco Tomás Luna y Rodolfo Manuel de la Colina.

GI/FL