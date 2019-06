Una joven denunció que fue atacada por "abortera" tras la marcha de Ni Una menos

Una joven fue agredida al grito de "abortera de mierda" tras la multitudinaria marcha del Ni una Menos, cuando volvía caminando a su casa con el pañuelo verde en el cuello, en la ciudad santafesina de Rosario. El hecho sucedió el pasado 3 de junio en la calle San Martín esquina con San Luis. La mujer, llamada Ornella, integra el colectivo de fotógrafas La Hoguera y el lunes pasado retrató la manifestación que unió la plaza San Martín con el Monumento Nacional a la Bandera de esa ciudad. Según denunció en sus redes sociales, cuando regresaba a su hogar una mujer la insultó, la agarró por detrás y le "arrancó" los pelos.

"La noche del #3J, 20:30 aproximadamente, volviendo para mi casa después de haber vivido un marcha hermosa, de lucha, de encuentros, de festejos, de cumple de La Hoguera (colectivo de fotógrafas feministas a la cual integro) y que con mucho amor y sacrificio salimos a la calle a luchar y registrar, viví una situación de violencia: calle San Martín y San Luis, en la puerta del (cine) Monumental, me agarró de atrás una chica pro aborto clandestino, me arranca los pelos muy mal y con odio mientras me gritaba 'abortera de mierda'", explicó en su cuenta de Facebook.

"Entre en shock y no supe que hacer, no pude defenderme. Entré al Monumental con un dolor fuerte en mi cabeza, por suerte no paso nada grave , no? No, por suerte no. Salgo de ahí cuando esta persona ya no estaba, con miedo, al encuentro con mi amiga que también estaba sola y en shock y entré en pánico", agregó, y resaltó: "La gente de pañuelos celestes quiere boicotearnos, quieren que respondamos con violencia ante la suya, quieren que por los medios de in comunicación se diga que somos violentas, asesinas y montón de cosas más que no somos". Tras esto, la joven realizó una denuncia al Centro Territorial de Denuncias del Distrito Centro.

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Rosario repudiaron el hecho y apuntaron contra "sectores antiderechos y fundamentalistas religiosos". Además, aseguraron que "este no es el primer hecho de esta naturaleza que se registra en el país"."Desde la gran marea verde del año pasado y la sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de IVE de la Campaña, las agresiones a personas que usan el pañuelo verde han aumentado, especialmente dirigidas a las y les adolescentes y jóvenes, protagonistas de esta lucha", afirmaron en un comunicado difundido en las redes.

El año pasado, un informe de Amnistía Internacional relevó situaciones de violencia en distintos puntos del país que se intensificaron cuando el proyecto obtuvo media sanción en Diputados. Entre las distintas agresiones contra las portadoras de pañuelos verdes se destacaron insultos, amenazas sexuales, imposición de valores religiosos, violencia institucional, persecuciones y ataques en las redes sociales.

El informe también registra casos de violencia física, como la agresión a una joven a la que le tajearon la cara con una afeitadora, o una mujer a la que le pegaron una trompada en la nariz. En este marco, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Rosario difundieron una guía de recursos de atención gratuita de situaciones de violencia o discriminación. "Responsabilizamos a los sectores antiderechos y fundamentalistas religiosos, especialmente a sus jerarquías eclesiásticas, por la violencia en aumento, promovida e incentivada por representantes de las Iglesias a través de su discurso de odio contra lxs activistas feministas", argumentaron.

