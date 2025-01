Este martes, Paris Jackson conmovió a sus seguidores al publicar un video para celebrar cinco años alejada de las drogas y el alcohol. La hija de Michael Jackson agradeció profundamente a quienes la acompañaron en este proceso y celebró la oportunidad de volver a disfrutar de la vida.

“Hola, soy PK [Paris Katherine], alcohólica y adicta a la heroína”, escribió la joven de 26 años en su cuenta de Instagram que tiene más de cinco millones de seguidores.

Junto con el texto, la hija del Rey del Pop publicó un video que muestra su transformación a lo largo de los últimos años. La publicación comienza con imágenes en las que se la ve consumiendo distintos tipos de sustancias y visiblemente afectada por las drogas.

“Hoy se cumplen 5 años de estar limpia y sobria de todas las drogas y el alcohol. Decir que estoy agradecida sería un eufemismo. La gratitud apenas rasca la superficie. Es porque estoy sobria que hoy puedo sonreír. Tengo que hacer música. Tengo la oportunidad de experimentar la alegría de amar a mis perros y gatos”, expresó.

París es hija de Michael Jackson y Debbie Rowe, quien fue asistente personal de la superestrella. Tras el divorcio, la madre renunció a la tenencia de Paris y la heredera fue criada únicamente por su padre. La niña tenía apenas 11 años cuando su padre murió de manera inesperada en julio de 2009.

Luego de la trágica muerte del rey del pop, París y sus hermanos, Prince y Blanket, se fueron a vivir con su abuela, Katherine Jackson.

En 2013, cuando tenía 15 años, la adolescente trató de suicidarse y terminó internada por una sobredosis de analgésicos luego de cortarse las muñecas. En 2020, en un documental publicado en Facebook, reconoció que esta no fue la única vez en la que intentó quitarse la vida.

"Traté de suicidarme muchas veces. No podría soportarlo más", dijo. Después de eso. Jackson fue internada en un centro terapéutico de Utah. "Los problemas con los que entré ahí se arreglaron, pero los dejé con muchos más problemas de los que entré", manifestó en su momento.

“Puedo sentir el corazón roto en toda su gloria. Tengo que llorar. Tengo que reírme. Tengo que bailar. Tengo que confiar. Siento el sol en mi piel y está caliente”, continúa el texto publicado en su cuenta de Instagram.

En el video publicado este martes, la joven también muestra imágenes mucho más luminosas de su vida actual alejada de las drogas. Allí se la puede ver disfrutando junto a su novio, el productor musical Justin Long. La pareja anunció su compromiso en diciembre.

“He descubierto que la vida sigue sucediendo, independientemente de si estoy sobria o no, pero hoy tengo que aparecer para ello. Aquí hay una pequeña foto de lo que ha sido posible debido a mi sobriedad, y Dios mío, no puedo creer que casi me lo perdí todo. Gracias”, finaliza el posteo.

