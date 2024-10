Lisa Marie Presley reveló en sus memorias que Michael Jackson afirmó ser "virgen" a los 35 años

Las memorias post mortem de Lisa Marie Presley, tituladas From Here To The Great Unknown, ofrecen detalles reveladores sobre su tumultuoso matrimonio con Michael Jackson. El libro, completado por su hija Riley Keough a partir de grabaciones que Lisa realizó antes de su muerte en enero de 2023, incluye algunas confesiones íntimas del Rey del Pop, como cuando le dijo que "todavía era virgen" al inicio de su relación.

Presley relata cómo Jackson le expresó sus sentimientos durante un viaje a Las Vegas, cuando le dijo: "No sé si te has dado cuenta, pero estoy completamente enamorado de ti. Quiero que nos casemos y que tengas mis hijos". Aunque en ese momento se sintió sorprendida y sin palabras, confesó: "Me sentí muy halagada y, en ese momento, también me sentía enamorada de él".

El matrimonio, que se celebró en mayo de 1994, solo 20 días después de que Presley se divorciara de su primer esposo Danny Keough, fue intenso y marcado por momentos difíciles. Presley describe cómo Jackson compartió con ella detalles de sus anteriores relaciones amorosas, afirmando que había tenido vínculos románticos con Tatum O'Neal y Brooke Shields, aunque, según Jackson, estas no habían sido físicas más allá de un beso.

También mencionó a Madonna, diciendo que ella había intentado tener intimidad con él, pero "no pasó nada". Presley escribió: "Tenía miedo porque no quería dar un paso en falso", refiriéndose a los temores que Jackson tenía sobre sus relaciones amorosas.

Sin embargo, su relación comenzó a deteriorarse cuando Presley se convirtió en un pilar de apoyo para Jackson durante el escándalo de abuso sexual infantil que envolvía al cantante. Presley reveló en sus memorias que le insistió a Jackson en "resolver las demandas" que enfrentaba para poder superar el estrés que estaba afectando su vida.

Además, Jackson comenzó a abusar de las drogas para lidiar con la presión, lo que generó más conflictos entre ellos. Presley describe cómo esto influyó en su decisión de poner fin al matrimonio en enero de 1996, citando "diferencias irreconciliables".

A pesar del divorcio, Presley confesó que intentó reconciliarse con Jackson varias veces. "Intenté volver con él, pero siempre terminábamos tomando caminos separados", reveló. La pareja nunca tuvo hijos, aunque Presley tuvo dos hijos de su primer matrimonio con Keough: Riley y Benjamin Keough, quien tristemente falleció en 2020.

En sus memorias, Presley también ofrece una reflexión sobre la tragedia de Michael Jackson, quien falleció en 2009. "A pesar de todo, siempre lo amé. Tenía una vida muy difícil y quería ayudarlo, pero no pude", concluyó en sus grabaciones. Lisa Marie Presley murió en enero de 2023, a los 54 años, debido a complicaciones tras una cirugía bariátrica a la que se había sometido años antes.

