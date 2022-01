La tragedia vial de San Rafael que devastó a una familia en medio de las vacaciones

Después de celebrar Año Nuevo en Villa Gobernador Galvez, en la provincia de Santa Fe, una familia salió de vacaciones. El destino elegido era Mendoza. El domingo 2 de enero llegaron a la ciudad de San Rafael. Enseguida conocieron el Cañón del Atuel y dos días después varios de ellos se animaron e hicieron rafting por el Río. En total, viajaron diez personas. Estaban felices. Y lo hacían notar en sus cuentas de las redes sociales. Hasta que una inesperada tragedia los sorprendió en la mañana de este miércoles 5 de enero.

Gisela "Gigi" Zuviría Carruega (33), su marido Mariano "Hueso" Avanzini (36), su mamá "Nandy" Carruega (49), su tío Héctor "Tati" Carruega (55) y su bebé de un año y medio viajaban en un VW Gol Country. Cerca de las 6.30 de la mañana chocaron con un Fiat Palio en la Ruta 143, a la altura de El Toledano. El saldo fue devastador: Avanzini y los hermanos Carruega fallecieron en el acto y Zuviría fue rescatada con vida en un canal, pero murió pocas horas después. Sólo sobrevivió el más pequeño de todos, aunque su estado de salud es delicado.

Así quedó el VW Gol en el que viajaba la familia santafesina.

Fuentes policiales informaron que el conductor del otro rodado, identificado como Diego Alberto Romboli, oriundo de San Rafael, también sufrió heridas de consideración y tuvo que ser asistido en la guardia del Hospital Schestakow.

Todavía no está claro cómo se produjo el accidente, aunque vecinos de la zona reconocieron que el cruce es peligroso, que no está señalizado y que suele ser una trampa mortal para las personas que no conocen el camino.

La familia Carruega Avanzini había llegado pocos días antes para descansar. "Gigi" y "Hueso" eran los padres del bebé de un año y medio que hoy pelea por su vida. Ella trabajaba de manera independiente y él era futbolista.

“Hueso” había hecho las inferiores en Rosario Central, donde llegó a jugar con Jorge “Fatura” Broun y Milton Caraglio. Actualmente formaba parte del Club Atlético Elortondo, de la Liga Venadense.

"Nos rompe el corazón y nos parte al medio terrible noticia. Hasta siempre ‘Hueso’. Te vamos a extrañar, recordar y agradecer siempre por defender nuestros colores. El abrazo fuerte a familiares, amigos y seres queridos en este durísimo momento", lo despidió la institución en su cuenta de Facebook.

"Nandy" Carruega, su hija Gisela, su yerno Mariano y su nietito, único sobreviviente del accidente, en el Cañón del Atuel.

"Gigi", la mujer del futbolista, fue hallada a un kilómetro de distancia del lugar donde se produjo el accidente. Por la violencia del impacto salió despedida y terminó en un canal. La corriente la arrastró y gracias a un vecino, que escuchó el desesperado pedido de auxilio, pudo ser asistida. Según el diario San Rafael, cuando llegaron los rescatistas estaba agarrada a unos yuyos.

La joven también fue derivada al hospital Schestakow con heridas graves en distintas partes del cuerpo. Pasadas las 10 de la mañana, los médicos reportaron su fallecimiento y el número de víctimas fatales se elevó a cuatro.

Su pequeño hijo ingresó a la guardia del mismo centro asistencial con tres costillas fracturadas. Según fuentes del caso, se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica.

Antes de emprender las vacaciones, "Gigi" publicó un mensaje en su cuenta de Facebook. Agradeció a Dios por su familia y los buenos momentos. "Despidiendo el 2021!!! Gracias le doy a Dios por mi pequeña gran familia, por los buenos momentos y por los no tan buenos. Lo importante es tenernos y estar juntos siempre!! Vamos por un 2022 lleno de sueños por cumplir!!! Los amo mis chinitos!!". Fue su último posteo.

LN / ds