Agencia Nacional de Seguridad Vial sobre el choque en los Bosques de Palermo: "No fue un accidente, fue un homicidio"

"Esto no fue un accidente. Fue un homicidio. Manejar borracho, matar y huir no puede terminar en una pena en suspenso porque "no hubo intención" ": el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, se refirió a la tragedia ocurrida este domingo en los Bosques de Palermo, donde un conductor huyó tras atropellar a cinco ciclistas y runners de los cuales cuatro quedaron heridos y una mujer, Marcela Bimonte, falleció.

El funcionario publicó el mensaje anoche en su cuenta personal de Twitter y el mismo fue retwitteado por la cuenta oficial del organismo. Además agregó: "Vamos a pedir que se califique como homicidio doloso, con una pena de 8 a 25 años".

"Y en este 2022 vamos insistir en el Parlamento para que se apruebe la ley de homicidios viales y de #alcoholcero", añadió el Director en otro tweet y expresó que "Alguna vez como sociedad tenemos que dejar de decir "a mi no me va a pasar" y exigir normas adultas para los que matan al volante".

Mensaje del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial

Al momento hay cuatro personas detenidas por lo sucedido, entre ellos el conductor del vehículo que protagonizó la tragedia, José Calos Olaya González de 29 años.

Tragedia vial en los bosques de Palermo: los hechos

El pasado domingo 2 de enero la tranquilidad de los Bosques de Palermo fue interrumpida luego de que un auto a máxima velocidad atropellara a cinco runners y ciclistas que se encontraban realizando deporte en el lugar. El conductor se dio a la fuga sin proveer asistencia y fue detenido en Avellaneda. Una de las víctimas, Marcela Bimonte, falleció como consecuencia de lo ocurrido.

El conductor, identificado como José Carlos Olaya González (29), circulaba por la Avenida Figueroa Alcorta con su auto a gran velocidad cuando perdió el control y embistió contra un grupo de personas que se encontraban realizando actividad física en la zona de la bicisenda.

A pesar de los esfuerzos de los testigos por detenerlos, Olaya González y su acompañante huyeron del lugar a bordo de una camioneta que llegó a su rescate. Los cuatro implicados fueron detenidos dos horas más tarde por efectivos de la Policía Bonaerense de la Comisaría 1era de Avellaneda.

Testigos declaran que el vehículo circulaba a gran velocidad cuando se desvió tras chocar con un cartel y perder el control. Además, una mujer que se encontraba en el lugar afirma que el responsable venía manejando a más de 100 kilómetros por hora.

Quien era la mujer ciclista arrollada por el conductor que escapó en Palermo

Pareja de la ciclista que murió atropellada en los Bosques de Palermo: "Fue un asesinato"

Luis Ceccato, pareja de Marcela Bimonte, la ciclista de 62 años que murió tras ser atropellada en los Bosques de Palermo, detalló los momentos previos y posteriores al suceso del que también fue víctima y catalogó la tragedia como "un asesinato", no un accidente de tránsito.

En diálogo con C5N, el hombre que circulaba por la bicisenda junto a Bimonte y otros ciclistas el pasado domingo 2 de enero, declaró: "Alguien decía que esto fue un masacre. Esto no fue un accidente de tránsito. Yo no sé si estaba loco o borracho, pero venía a una velocidad terrible y se metió en la bicisenda. Nosotros no íbamos por la avenida, íbamos por la bicisenda de la mano que nos corresponde. Fue un asesinato".

Marcela Bimonte, la ciclista de 62 años que murió tras ser atropellada.

Ceccato se refirió a José Carlos Olaya González, el conductor que atropelló a los ciclistas que iban por la bicisenda con su Ford Focus rojo, quien luego dio positivo en testeo de presencia de drogas. "Lo que deseo es que realmente los culpables paguen como corresponde, que no haya nada que los pueda deslindar de la responsabilidad", aseguró el marido de la víctima, pidiendo que el atacante asuma su culpa.

"Era todo sangre ahí, fue una cosa dantesca (...) Veníamos pedaleando por la bicisenda, yo venía adelante y ella venía atrás, había otros ciclistas. De repente, apareció el auto este que se cruzó directamente, venía a las chapas. Atropelló a alguien adelante, porque después vi que había alguien tirado", relató Ceccato, recordando lo ocurrido tan solo horas antes.

Y agregó: "Se llevó por delante un cartel, que con las chapas del cartel me cortó el brazo, la pierna y los golpes que tengo en las costillas. Caí yo, muy ensangrentado estaba. Lo primero que hice fue gritar por ella: ‘Marce, Marce’. Y no me contestaba. Solo veía el auto. Fui atrás del auto y la vi a ella tirada inconsciente, estaba mal. Había otros ciclistas que pararon, llegó la Policía".

AS/ff