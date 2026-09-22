Los Testigos de Jehová modifican su doctrina sobre las transfusiones de sangre

En un giro doctrinal histórico y trascendental, los Testigos de Jehová modificaron sustancialmente su postura oficial en relación a los tratamientos médicos para los que se requiere transfusiones de sangre. La cúpula dirigencial de la confesión religiosa anunció que dejará a la “conciencia individual” la decisión de aceptar los cuatro derivados hemáticos principales por parte de donantes externos y marca un hito histórico de profundas consecuencias éticas en la comunidad.

El veto absoluto que rige desde 1945 y durante más de ocho décadas condicionó procedimientos quirúrgicos urgentes y, derivó en complejas batallas legales y dilemas de vida o muerte. Ahora, transformará por completo la relación de los adeptos con la medicina moderna y abre una grieta histórica en la seña de identidad más controvertida del grupo.

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Esta flexibilización médica sigue a un paso previo dado a comienzos de 2026, cuando la organización autorizó las autotransfusiones y ahora se consolida, abriendo la puerta a los hemoderivados alogénicos. Un cambio de doctrina sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial.

Giro doctrinal histórico de los Testigos de Jehová

Qué detalla el comunicado oficial del Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová

El comunicado oficial emitido por el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová , el máximo órgano de gobierno del grupo con sede en Nueva York, establece una distinción clave: la sangre completa, continúa estando prohibida como símbolo sagrado de la vida.

Sin embargo, en el caso de fracciones y componentes principales (glóbulos rojos, plaquetas, plasma o glóbulos blancos) procedentes de donantes externos, pasa a ser considerado “un asunto de conciencia” de cada creyente.

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Sangre completa vs derivados hemáticos

‘Libertad de conciencia’ frente a la obediencia y presión comunitaria de los Testigos de Jehová

La decisión controversial de la organización religiosa cristiana de los Testigos de Jehová ha sido objeto de un riguroso escrutinio por parte de especialistas sociorreligiosos. En este sentido, el teólogo e investigador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES), Luis Santamaría del Río fue escéptico ante este cambio histórico.

“Se apela a la 'libertad de conciencia' del adepto, cuando la experiencia nos muestra que, en la práctica cotidiana de la organización, la presión comunitaria y la obediencia sorda al liderazgo siguen determinando las decisiones individuales”, reparó Luis Santamaría del Río.

Testigos de Jehová

En esta línea, los analistas de la red sostienen que estas flexibilizaciones responden más a presiones judiciales internacionales, pérdida de membresía y reclamos de asociaciones de exmiembros que a un cambio real en el carácter jerárquico de la cúpula.

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El análisis de la RIES señala que las reestructuraciones dogmáticas bajo el concepto de recibir "nueva luz" o una "nueva claridad divina" son un mecanismo habitual con el que la dirección renueva sus normas a lo largo de las décadas (como la reciente permisividad del uso de barba o la vestimenta femenina).

PM/FL